Thực hư thông tin Huấn “hoa hồng” bị bắt đang lan truyền trên mạng

Huấn “hoa hồng” là một trong những giang hồ mạng luôn tạo ra nhiều tin đồn giật gân khiến cư dân mạng nhiều lần hoang mang. Thêm một lần nữa, cộng đồng mạng được phen tá hỏa trước thông tin Bùi Xuân Huấn (Huấn “hoa hồng”) bị bắt lần thứ hai.

Cụ thể, chiều ngày 4/3, trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh Huấn “hoa hồng” cầm tờ giấy A4 có ghi đầy đủ thông tin về tên họ, ngày tháng năm sinh, quê quán. Tờ giấy ghi thông tin này tương tự như tấm bảng mà các đối tượng bị bắt giữ, tạm giữ hay cầm để Công an chụp ảnh lựu trong hồ sơ điều tra.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao

Thông tin này còn khiến cư dân mạng hoang mang hơn khi chủ bài đăng để dòng thông điệp đầy ngạc nhiên: “Là sao? Xe 24 chỗ, khách sạn? Lại ‘mike thúy” à?”.

Bài đăng chia sẻ chưa đầy 30 phút đã nhận được hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Cộng đồng mạng đang bàn tán rôm rả về việc có hay không chuyện Huấn “hoa hồng” bị bắt thêm lần nữa.

Thế nhưng cùng thời điểm, nhiều cư dân mạng soi ra thấy vợ Huấn “hoa hồng” vãn bình thản cập nhật tin tức về cuộc sống thường ngày trên trang facebook cá nhân. Bên cạnh đó, trên fanpage của Huấn “hoa hồng” cũng thấy video livestream. Tất cả những sự việc này khiến cộng đồng mạng rơi vào ma trận hỗn loạn thông tin Huấn “hoa hồng” bị bắt.

Huấn “hoa hồng” được cộng đồng mạng biết đến thông qua việc thường xuyên livestream khoe khoang cuộc sống giàu có, khuyên răn giới trẻ không nên sử dụng “hàng cấm”. Ít lâu sau bài chia sẻ, Huấn “hoa hồng” bị Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) bắt giữ, ra quyết định đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc.

Huấn "hoa hồng" thường xuyên khoe của trên mạng xã hội

Cụ thể, vào ngày 9/9/2019, Công an quận Bình Thạnh xác nhận đã đưa Bùi Xuân Huấn đi cai nghiện bắt buộc sau khi bị UBND phường phường 22, quận Bình Thạnh, bắt giữ tại một tụ điểm ăn chơi gần đây và phát hiện dương tính với ma túy.

Tính đến thời điểm hiện tại fanpage của Huấn vẫn thu hút nhiều người theo dõi. Huấn chia sẻ nhiều video khoe tiền, vàng, bản thân và mối quan hệ trong giới giang hồ. Tuy nhiên, sau khi bị Công an bắt, fanpage này đã bị khóa lại.

Được biết, công việc chính của Huấn là làm nghề cho vay lãi và kinh doanh dịch vụ từ Facebook.

Huấn "hoa hồng" khuyên cư dân mạng không nên dính vào ma túy và bị bắt sau đí ít lâu vì dương tính với ma túy

Nga Đỗ (t/h)