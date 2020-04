Thực hư thông tin JaeJoong (JYJ) nhiễm COVID-19 khiến người hâm mộ lo sốt vó

Theo tin nóng từ My Daily, vào trưa ngày 1/4, nam thần tượng nổi tiếng Hàn Quốc JaeJoong (JYJ) đã tự thông tin cho người hâm mộ qua Instagram cá nhân rằng anh đang nhiễm COVID-19. Anh đăng tải đoạn trạng thái dài trên MXH cùng bức ảnh nền đen và ghi: "Tôi vừa nhập viện", gửi xin lỗi công chúng. Trong bức tâm thư dài của mình, nam thần tượng viết:









"Hiện tôi đã nhiễm COVID-19. Sự việc xảy ra vì sự bất cẩn của tôi, vì tôi đã không để ý đến những lời khuyên của cơ quan chức năng và mọi người xung quanh. Làm sao mà hành động của một người lại có thể ảnh hưởng đến cả xã hội như thế... Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi đối với những người có thể bị nhiễm virus vì tôi. Tôi rơi vào tình trạng này vì chính hành động ngu ngốc của mình, vì sống mà luôn nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ gặp phải trường hợp đó. Hiện tôi đang nhập viện. Tôi thật sự biết ơn mọi người và cảm thấy có lỗi khi nhìn lại hành động của bản thân. Có rất nhiều điều tôi muốn nói ra... Cũng có nhiều người tôi muốn gặp..."





Trước thông tin trên, công ty chủ quản C-Jes Entertainment của nam thần tượng cho hay họ vừa thấy bài đăng này và đang kiểm tra lại. Được biết, vào ngày 31/03, nam ca sĩ còn vừa ghi hình show âm nhạc NHK Utacon ở Nhật Bản, có sự góp mặt của nhiều idol Nhật như Nogizaka46. Ngay sau khi những bài báo về bệnh tình của nam idol được đăng tải, người hâm mộ tỏ ra vô cùng lo lắng bởi JaeJoong là idol đầu tiên đang sinh sống tại Hàn nhiễm COVID-19









Tuy nhiên, khoảng 1 tiếng sau, nam thần tượng đã sửa lại bài đăng trên của mình và xác nhận đây chỉ là... một trò đùa vào ngày Cá tháng Tư. Nam ca sĩ thú nhận đó chỉ là một cú lừa vào Ngày Nói dối, thực chất anh đang muốn nâng cao nhận thức của mọi người về virus. Báo Sức Khỏe Cộng đồng xin được trích dẫn bản dịch của K Crush về bức tâm thư của nam thần tượng như sau:





"Người bạn yêu thương nhất, quý trọng nhất bị nhiễm COVID-19 chính là một chuyện rất đau lòng. Dù vậy, rất nhiều người vẫn đang tiếp tục hồ hởi đi đủ mọi nơi, cư xử như thể mình có thể kháng bệnh - gây ra nỗi lo cho nhiều người khác bởi người nhà, người thân của họ có thể bị lây bệnh. Suy nghĩ sai lầm rằng mình và những người xung quanh sẽ không bị nhiễm có thể gây tổn hại lớn. Nhiều người quen và staff của tôi đã phải chứng kiến cảnh những người thân yêu nhất của họ bị nhiễm COVID-19. Đây không phải là chuyện xa vời gì cả. Chắc chắn khi sự bất cẩn gây ra hậu quả, bạn sẽ không thể giải quyết nó chỉ bằng những giọt nước mắt buồn bã muộn màng. Xin hãy luôn cảnh giác cao độ.. Trò đùa Cá tháng Tư này có thể hơi quá đà, nhưng rất nhiều người đã bày tỏ lo lắng cho tôi chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đăng tải. Đây không phải là chuyện chỉ xảy ra với người lạ ngẫu nhiên nào đó ngoài kia! Tôi muốn khuyên mọi người rằng bảo vệ chính bạn cũng chính là bảo vệ những người khác. Tôi sẽ nhận mọi hình phạt liên quan đến bài đăng này. Mong mọi người mạnh khoẻ.”





Ngay sau đó, JaeJoong nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích, phẫn nộ của cư dân mạng Hàn Quốc và quốc tế. Dù anh chàng đã chỉnh sửa bài đăng và xin lỗi, nhiều người vẫn tiếp tục "khủng bố" trang mạng xã hội của nam idol vì trò đùa kém duyên và vô ý thức trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp như vậy.









Hiện trên Twitter cũng đã xuất hiện hashtag "JaeJoong" lọt top trending với rất nhiều bài đăng chỉ trích nam thần tượng. Đây là một đại dịch có thật, nguy hiểm đến tính mạng, có hàng ngàn người đã tử vong vì nó và chắc chắn không phải là một thứ có thể đem ra đùa.





Chi Nguyễn (t/h)