Phó Chủ tịch HĐND huyện nói gì trước clip tố phản ứng văng tục tại chốt kiểm dịch COVID-19

Ngày 12/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông không đeo khẩu trang, phản ứng dữ dội tại chốt kiểm dịch COVID-19 tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước . Được biết, người đàn ông trong video này là ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước).

Đoạn clip được cho là ghi lại vào ngày 3/4 tại chốt kiểm dịch của thị xã Bình Long (giáp ranh thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản). Trong đoạn clip, ông Thanh không đeo khẩu trang, đứng cãi cọ với cán bộ chốt kiểm dịch. Khi được yêu cầu đo thân nhiệt, ông Thanh không chấp hành.

Vị cán bộ này còn nhiều lần đập tay lên bàn, chửi bới, văng tục các cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch. Ông Thanh yêu cầu các cán bộ xuất trình quyết định lập chốt để kiểm tra thân nhiệt của UBND thị xã Bình Long. Đi cùng ông Thanh có một người phụ nữ, người này cố gắng ngăn cản nhưng vị cán bộ trên vẫn hung hăng.

Theo PV PLO, sau đó, ông Thanh xác nhận người trong đoạn clip trên chính là mình. Ông cho hay khi đó không kìm chế được sự nóng nảy của mình nên mới có hành động như vậy và đã làm kiểm điểm nhận khuyết điểm. Ông Thanh cho biết đoạn clip trên chỉ là một phần của vụ việc. Vị cán bộ này giải thích: "Tôi thấy xe tôi bị dừng lại nhưng các xe khác thì được đi nên bức xúc. Nếu kiểm dịch thì phải kiểm tra hết, làm như vậy là không hiệu quả... Lúc đầu cán bộ CSGT cho đi rồi nhưng một cán bộ bộ đội lại tiếp tục tới gõ cửa yêu cầu xuống xe để đo thân nhiệt với lời lẽ như ra lệnh nên tôi bức xúc".

Bí thư Huyện ủy Hớn Quản, bà Nguyễn Thị Xuân Hòa cho biết sau khi xảy ra vụ việc đã làm việc với đồng chí Thanh. Sau khi họp kiểm điểm, ông Thanh đã nhận thức việc làm của mình là sai, Huyện uỷ đã gửi báo cáo lên Tỉnh ủy Bình Phước chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo. Bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng khẳng định việc phòng, chống dịch không ngoại trừ bất kỳ ai, đặc biệt với cán bộ càng phải nghiêm chỉnh chấp hành; hành vi chống đối của ông Thanh là không đúng.