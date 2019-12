Thực hư thông tin thầy giáo ở TP.HCM đưa đề và đáp án lên Facebook trước giờ thi

Theo phản ánh trên báo Tri Thức Trực Tuyến, sáng ngày 17/12, học sinh khối 12 trường THPT Gò Vấp (quận Gò Vấp, TP.HCM) bước vào bài thi môn Vật lý - Kỳ thi học kỳ I năm học 2019 - 2020. Tuy nhiên, sau khi kết thúc môn thi, nhiều giáo viên và học sinh trong trường xôn xao trước thông tin đề thi, đáp án đã được đăng tải lên mạng xã hội Facebook từ... 7 ngày trước. Đáng chú ý, người đăng tải nội dung này không ai khác chính là một giáo viên dạy Vật lý trong trường.

Sự việc này khiến các giáo viên và học sinh vô cùng bức xúc. Thậm chí, một giáo viên trường THPT Gò Vấp cũng viết lên mạng xã hội rằng nhiều học sinh đã khiếu nại nhà trường khi biết thông tin này.

Một giáo viên bức xúc viết lên Facebook khi biết tin "lộ đề". Ảnh: Zing

Qua tìm hiểu, được biết, giáo viên đăng tải đề lên mạng xã hội là thầy Lê Anh Trung Nghĩa - Tổ trưởng tổ Vật lý Trường THPT Gò Vấp. Thầy đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân của mình từ trước giờ thi mấy tiếng đồng hồ.

Các em học sinh cho rằng điều này rất không công bằng vì không phải ai cũng có thể theo dõi Facebook của thầy. Còn các giáo viên trong trường cũng cho rằng đề thi Vật lý đã bị lộ. Tuy nhiên, chiều ngày 18/12, đại diện trường THPT Gò Vấp đã chính thức lên tiếng về sự việc.

Trường THPT Gò Vấp, quận Gò Vấp, TP.HCM

Cụ thể, ông Phan Hồ Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Gò Vấp cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã làm việc với thầy Lê Anh Trung Nghĩa - người bị tố làm lộ đề thi để làm rõ sự việc.

Theo đó, thầy Nghĩa thừa nhận có đưa đề thi và đáp án môn Vật lý kỳ thi học kỳ I lên trang Facebook cá nhân trước giờ làm bài kiểm tra. Tuy nhiên, thầy đăng tải bài viết ở chế độ "Chỉ mình tôi", vì vậy, chỉ một mình thầy mới có thể xem được nội dung này.



Sau khi kết thúc môn thi, thầy Nghĩa mới chỉnh sửa bài viết ở chế độ công khai để học sinh có thể tra cứu đáp án.



Tuy nhiên dù để ở chế độ riêng tư hay công khai thì Facebook vẫn sẽ hiển thị thời gian là lúc thầy giáo đăng tải bài viết đưa lên. Do đó mọi người đã tưởng lầm rằng thầy giáo làm lộ đề thi

Tuy mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nhưng theo Hiệu trưởng Trường THPT Gò Vấp, thầy giáo Lê Anh Trung Nghĩa sẽ phải rút kinh nghiệm sau sự việc này.

"Sau sự việc này, khi kết thúc kỳ thi, trường sẽ tổ chức họp tổ trưởng chuyên môn để rút kinh nghiệm. Bởi đây là vấn đề nhạy cảm, tế nhị", ông Hải nói.

Kiều Đỗ (t/h)