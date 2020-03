Thực hư tin đồn “phong tỏa thành phố Hà Nội” vì COVID-19?

Theo tin từ Người lao động, tối 19/3 trên mạng xã hội lan truyền thông tin “sẽ phong tỏa TP Hà Nội” để chống dịch COVID-19. Thông tin này sau đó khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Trước tin đồn trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã lên tiếng bác tin đồn. Ông Chung cho biết, hiện nay có tin đồn lan truyền về việc Hà Nội phong tỏa và người dân có dấu hiệu đến các trung tâm thương mại để mua hàng tích trữ.

“Tôi khảng định là hiện nay Ban chỉ đạo Trung ương cũng như Ban chỉ đạo TP về phòng chống dịch COVID-19 hoàn toàn chưa có ý kiến hay phương án gì liên quan đến việc phong tỏa TP Hà Nội”, ông Chung khẳng định.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bác tin đồn "phong tỏa thành phố"

Chủ tịch TP Hà Nội cũng khẳng định, TP đang kiểm soát rất tốt tình hình dịch bệnh. Toàn bộ diễn biến chống dịch hằng ngày đều được Ban chỉ đạo cập nhật, thông tin công khai, minh bạc đến người dân để cùng đồng hành với các cấp chính quyền TP, chung tay phòng chống dịch COVID-19

Trước tình trạng nhiều tin đồn không đúng sự thật lan tràn trên mạng xã hội , ông Nguyễn Đức Chung đề nghị tất cả mọi người dân không hoang mang, không dao động, không nghe theo tin đồn rồi đi mua tích trữ hàng hóa lúc này.

Về tình hình cung ứng thực phẩm cho người dân toàn thành phố, tối ngày 19/3, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tham dự cuộc họp với các doanh nghiệp (DN) cung ứng bán lẻ trên địa bàn TP để nghe báo cáo về tình hình dự trữ hàng hóa, cung ứng và ổn định trên thị trường trong đợt dịch Covid-19.

Tại cuộc gặp có đại diện các doanh nghiệp , siêu thị vừa và nhỏ cho biết đã sẵn sàng các phương án dự trữ đến 300% so với bình thường nhằm cung ứng đầy đủ cho người dân thành phố. Đại diện các doanh nghiệp cũng khẳng định, trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, các doạnh nghiệp đã làm việc với nguồn cung hàng hóa, đảm bảo ổn định nguồn cung dư trữ đưa ra thị trường.

Các doanh nghiệp đảm bảo cung ứng đủ nhu yếu phẩm cho người dân

Chủ tịch TP Hà Nội một lần nữa khẳng định, người dân cần bình tĩnh, khoongh hoang mang, không cần đi mua hoặc tích trữ lương thực thực phẩm, hệ thống các siêu thị trên địa bàn TP Đã dự trữ đủ nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm đáp ứng cung ứng dùng cho người dân Hà Nội trong mọi tình huống với giá cả không tăng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tạo điều kiện tốt nhất để các phương tiện cung ứng chuyên chở thực phẩm vào TP một cách thuận lợi nhất. Sở Y tế sẽ hỗ trợ các phương tiện bảo hộ cho nhân viên các siêu thị, doanh nghiệp để đảm bảo an toàn trong quá trình phục vụ nhân dân và người dân cần thực hiện đúng theo hướng dẫn của cơ quan y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch trên toàn TP.

