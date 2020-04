Thực hư tin Đông Nhi và Ông Cao Thắng có tin vui, tới khám ở phòng khám tư

Từ khi còn hẹn hò hay đến lúc kết hôn, chuyện tình của Đông Nhi và Ông Cao Thắng luôn được nhiều người quan tâm theo dõi. Mối tình kéo dài 10 năm của cặp đôi không khỏi khiến dân tình ngưỡng mộ bởi ngay cả khi đã về chung một nhà, cả hai vẫn không ngừng thể hiện tình cảm với nhau.

Trong bức ảnh mới nhất do nữ ca sĩ chia sẻ, cư dân mạng không khỏi trầm trồ bởi khuôn mặt cả hay ngày càng giống nhau. Tướng phu thê không chỉ lộ ở đường nét gương mặt cặp đôi trai tài gái sắc mà còn ở trong ánh mắt, cử chỉ. Cư dân mạng tinh ý nhận ra nữ ca sĩ đã có da có thịt hơn trước, khiến nhiều người suy đoán không rõ là Ông Cao Thắng chăm vợ mát tay hay là cặp đôi đang có... 'tin vui'?

Thời gian gần đây, Đông Nhi liên tục được nhiều người đồn đoán là đang mang thai khi nữ ca sĩ vô tình để lộ vòng 2 lớn, tăng cân hơn trước. Đáng chú ý, gần đây nhất cư dân mạng lan truyền loạt hình ảnh được cho là cặp đôi đèo nhau đi khám thai tại một phòng khám tư nhân ở quận 3, TP.HCM. Trong ảnh, Đông Nhi cùng chồng diện áo đôi màu trắng, đeo khẩu trang y tế để đảm bảo an toàn.

Ngay lập tức, bức ảnh trên được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Một số cho rằng chưa chắc nữ ca sĩ đã đi khám thai, đây có thể là hình ảnh người khác. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra tin tưởng đây chính là ảnh Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Khi PV liên hệ với quản lý của Đông Nhi và Ông Cao Thắng để xác nhận hình ảnh này, cả hai đều từ chối chia sẻ và bình luận thêm. Sau khi kết hôn, Đông Nhi được nhiều người khen ngợi là có nhan sắc lên hương. Ông Cao Thắng cũng luôn hết lòng yêu chiều, chăm sóc bà xã từng ly từng tí. Nếu quả thực Đông Nhi đang có 'tin vui', người hâm mộ không khỏi an tâm bởi biết rằng nữ ca sĩ đang được ở bên một người đàn ông đáng tin cậy và chân thành.

Chi Nguyễn (t/h)