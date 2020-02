Thực hư Tóc Tiên và Hoàng Touliver sắp cưới, thậm chí đã xây xong biệt thự ở Đà Lạt để tổ chức?

Trong những ngày gần đây, người hâm mộ showbiz Việt nói chung và cặp đôi Tóc Tiên - Hoàng Touliver nói riêng đang xôn xao bàn tán trước thông tin hai người sắp làm đám cưới. Theo đó, một tài khoản trên Facebook dã đăng tải thông tin sau:"Theo như mình biết được thì tháng 2 này Tóc Tiên và Hoàng Touliver sẽ tổ chức đám cưới trên Đà Lạt. Trước khi mẹ Hoàng mất 2 người đã đăng ký kết hôn và làm lễ ăn hỏi rồi". Thậm chí, người này còn khẳng định biệt thự ở Đà Lạt của Tóc Tiên đã xây dựng xong, giờ đang chuẩn bị cho lễ cưới.

Người hâm mộ xôn xao trước thông tin Tóc Tiên và Hoàng Touliver sắp làm đám cưới

Trước thông tin này, nhiều người tỏ ra vui mừng khi thấy cặp đôi sắp về chung một nhà. Cả hai được cho là đã yêu nhau từ năm 2015, sau khi cùng lập đội thi với Long Halo tham gia chương trình The Remix 2015. Những hình ảnh thân mật trong hậu trường của cặp đôi đã khiến nhiều người nghi ngờ, tuy nhiên lúc đó Tóc Tiên chỉ nói rằng cả hai là đồng nghiệp ăn ý trong công việc.

Đáng chú ý, vào tháng 8/2018, cư dân mạng còn truyền tay bức ảnh Hoàng Touliver quỳ gối cầu hôn Tóc Tiên trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết như Soobin Hoàng Sơn, Mlee,... Cũng vào cuối năm nay, mẹ của Hoàng Touliver qua đời do bệnh tật, và trong đám tang Tóc Tiên đứng lặng lẽ ở hàng con cháu gia đình , phụ mọi người lo việc hậu sự.

Căn biệt thự trong mơ tại Đà Lạt của Tóc Tiên

Tuy nhiên, phải đến tháng 9/2019, sau 4 năm hẹn hò, giọng ca "Có ai thương em như anh" mới chính thức xác nhận tin hẹn hò, thỏa lòng người hâm mộ của cặp đôi. Sau đó, nữ ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thiết kế căn biệt thự của cô tại Đà Lạt, với những câu nói đầy ẩn ý khiến người hâm mộ không khỏi bán tính bán nghi. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Tóc Tiên dành nhiều thời gian cho Touliver, thậm chí, có nguồn tin cho rằng cô đã ra mắt gia đình nhà người yêu và thường xuyên ghé thăm người thân, họ hàng. Do đó, người hâm mộ càng có niềm tin hơn trước tin đồn cả hai sắp làm đám cưới vào tháng 2 tới.

Cặp đôi vui vẻ hẹn hò, gặp gỡ bạn bè

Tuy nhiên, phía quản lý của Tóc Tiên cho biết do là vấn đề riêng tư của nghệ sĩ nên từ chối trả lời. Tóc Tiên cũng từng tâm sự: "Tôi chỉ muốn khán giả biết đến các hoạt động nghệ thuật của mình, còn đời tư, tôi xin phép được giữ riêng". Đồng thời, phía đại diện của Hoàng Touliver đã phủ nhận thông tin trên.



Your browser does not support HTML5 video.

Hoàng Touliver và Tóc Tiên sắp về chung 1 nhà?

Chi Nguyễn (t/h)