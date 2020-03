Thực hư việc bệnh nhân số 34 dự đám cưới ở khách sạn nhưng không khai báo?

Theo ghi nhận, tại Việt Nam có 2 trường hợp “siêu lây nhiễm”. Cụ thể, bệnh nhân N.T.D. (ở Vĩnh Phúc) đi tập huấn tại Vũ Hán (Trung Quốc) về hôm 17/1 đã lây cho 6 người khác. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân số 34 tên Đ.T.L.T. (thường trú tại Phan Thiết, Bình Thuận). Bệnh nhân là nguồn lây nhiễm cho 9 người khác.

Theo tờ Tuổi trẻ, đến sáng ngày 14/3, số trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 234 là 128 người, tất cả đã được cách ly tập trung để theo dõi. Riêng trường hợp F2 (tiếp xúc với F1) vẫn đang được Bình Thuận tiếp tục xác minh.

Đường lây truyền của bệnh nhân số 34

Liên quan đến việc dịch bệnh bị lây lan từ bệnh nhân số 34, chiều nay tờ Người lao động đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, người này đã tham dự đám cưới tại một khách sạn trước khi phát bệnh vào ngày 5/3 khiến nhiều người lo lắng.

Trước thông tin trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở Bình Thuận đã vào cuộc xác minh làm rõ. Nếu thông tin này chính xác, ngành y tế sẽ bắt đầu tìm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34 để tiến hành cách ly.

Nói về bệnh nhân số 34, ông Lê Văn Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết: trước đó, bệnh nhân này đã khai báo lịch trình di chuyển của mình. Theo lời khai, sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) ngày 2/3 thì đi thẳng về nhà, ít tiếp xúc với người ngoài. Đến ngày 9/3 thì phát bệnh.

Thế nhưng, đã có 2 trường hợp khác sau này được xác định là bệnh nhân số 45 và 48 tại TP Hồ Chí Minh đã gặp bệnh nhân số 34 ở quán ăn cho thấy, người này khai báo không trung thực.

Bệnh nhân số 34 đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận

Ở một diễn biến mới nhất, sáng 15/3, Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác Bộ Y tế đã đến Bình Thuận kiểm tra công tác phòng chống dịch. Trong buổi làm việc sáng nay, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục sàng lọc F1, F2 để cách ly tránh bệnh dịch lan rộng trong cộng đồng và các bác sĩ ngành y tế.

Về bệnh nhân số 34, Thứ trưởng cho rằng, bệnh nhân “rất phức tạp”. Bởi bệnh nhân là doanh nhân, có quan hệ làm ăn, giao dịch với nhiều người ở nhiều nơi, có khả năng lây cao. Ngành y tế phải triệt để tìm hết những người đã tiếp xúc với bệnh nhân để khoanh vùng, cách ly nghiêm túc, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Thuận ghi nhận 9 ca dương tính với COVID-19. Số trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân là 203 trường hợp, 761 người khác cũng được xác định nằm trong nhóm F2.

Nga Đỗ (t/h)