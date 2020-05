Thực hư việc Chung Hân Đồng ly hôn vì chồng trẻ ngoại tình, đào mỏ

Trước đó, truyền thông Đài Loan đồng loạt đưa tin Chung Hân Đồng ly hôn chồng trẻ kém 8 tuổi Lại Hoằng Quốc chỉ sau 14 tháng đăng ký kết hôn. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ choáng váng vì trước đó có thông tin cặp đôi sắp lên chức bố mẹ. Được biết, người đề nghị ly hôn chính là Chung Hân Đồng, cả hai thậm chí đã hoàn thành xong thủ tục phân chia tài sản. Phía Chung Hân Đồng cho hay: "Đây là việc riêng giữa tôi và Michael (tên tiếng Anh của Lại Hoằng Quốc), chúng tôi vẫn rất tôn trọng đối phương, mọi vấn đề khác sẽ không chia sẻ thêm. Tất cả các câu hỏi liên quan đến cuộc sống hôn nhân, chúng tôi sẽ không trả lời".

Được biết, Chung Hân Đồng và bác sĩ Lại Hoằng Quốc quen nhau vào tháng 10/2017, đến tháng 5/2018 cả hai đã tổ chức kết hôn tại Los Angeles sau khi Hoằng Quốc cầu hôn nữ ca sĩ diễn viên . Khi ấy, nhiều người tỏ ra vui mừng cho nữ nghệ sĩ khi cô tìm được bến đỗ cho cuộc đời sau nhiều năm lận đận tình duyên, sự nghiệp đổ vỡ sau scandal ảnh nóng chấn động với Trần Quán Hy. Thậm chí, trong 1 chương trình truyền hình cuối năm 2019, Chung Hân Đồng còn vui vẻ tâm sự cô và ông xã có kế hoạch sinh con.

Trong quãng thời gian bên nhau, cả hai thường xuyên vướng vào những tin đồn rạn nứt tình cảm, mâu thuẫn đỉnh điểm, ly hôn,... Thậm chí, chồng của Chung Hân Đồng còn liên tục lên báo với những chủ đề như lăng nhăng, ngoại tình , cặp kè hotgirl , lợi dụng vợ để kiếm tiền, trục lợi trong lễ cưới... Bất chấp những tin đồn này, Chung Hân Đồng vẫn đứng ra bảo vệ chồng, thể hiện tình cảm vợ chồng hạnh phúc trên mạng xã hội , đăng bài bênh vực ông xã khi anh bị tố tằng tịu với tiểu tam.

Tuy nhiên, có thể 'con giun xéo lắm cũng quằn', Chung Hân Đồng đã chính thức đệ đơn ly hôn. Thậm chí, có nguồn tin còn nói rằng cô đã 2 lần làm đơn ly hôn, trước đó là do Lại Hoằng Quốc ăn chơi chác táng, ngoại tình lăng nhăng. Khi bị vợ đề nghị ly hôn, Hoằng Quốc lại van xin tha thứ, hứa sửa đổi. Chung Hân Đồng tha thứ, cho chồng một cơ hội thì một thời gian sau bác sĩ lại 'ngựa quen đường cũ'. Trước khi yêu Chung Hân Đồng, Hoằng Quốc từng cưới 1 nữ tiếp viên hàng không và ly hôn sau đó vài tháng. Có nguồn tin cho rằng Chung Hân Đồng đã bắt quả tang chồng ngoại tình, bài đăng bênh chồng cũng đã bị xóa trên weibo cá nhân.

Chi Nguyễn (t/h)