Thực hư việc Duy Mạnh và 'công chúa béo' Quỳnh Anh rạn nứt chỉ sau vài tháng kết hôn

Những ngày gần đây, mối quan hệ giữa cặp vợ chồng trẻ cầu thủ Duy Mạnh và 'công chúa béo' Quỳnh Anh bỗng trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Có nguồn tin cho rằng, giữa Duy Mạnh và Quỳnh Anh đang xảy ra nạn nứt, dù cả hai vừa thông báo sắp đón con đầu lòng cách đây không lâu.

Mọi chuyện bắt đầu khi cư dân mạng phát hiện Quỳnh Anh đăng tải một dòng trạng thái buồn bã trên Instagram cá nhân. Cô viết: "Ủa nhậu xỉn là được quyền chửi bới, dùng từ ngữ xúc phạm vợ con?" trên story, nhưng sau đó đã nhanh chóng xóa bài chỉ sau ít phút đăng tải. Đáng chú ý, cũng vào thời điểm Quỳnh Anh đăng bài, cư dân mạng phát hiện Duy Mạnh cùng một số người bạn trong CLB Hà Nội đang tụ tập ở một quán nhậu ở Hà Nội.

Không chỉ dừng lại ở đó, cư dân mạng còn lan truyền thông tin Duy Mạnh đánh đập Quỳnh Anh dù cô đang mang bầu khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Nguồn tin này nói rằng sự việc trên xảy ra tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội và được nhiều người chứng kiến. Tiếp đó, trong tối ngày 11/5, cư dân mạng càng tin rằng những tin đồn trên là đúng sự thật khi phát hiện cả Duy Mạnh lẫn Quỳnh Anh đã bỏ tình trạng 'đã kết hôn' trên Facebook.

Trước tin đồn này, cả Duy Mạnh lẫn Quỳnh Anh đều lựa chọn im lặng. Tuy nhiên chị gái của 'công chúa béo' là Huyền Mi (vợ cầu thủ Văn Quyết) đã thẳng thừng phủ nhận thông tin này. Huyền Mi đã viết lên mạng đính chính tin đồn, không quên thẳng tay dằn mặt anti bịa chuyện: "Ôi buồn cười quá. Không có đường quyền nào nha các vị. Mẹ bầu cần ngủ sớm mà cầu thủ cũng phải đi ngủ để tập phục hồi! Mọi người đừng vì tin vịt mà gọi nhà em cháy máy nữa. P/s: Những thành phần hahaha trong mấy bài vớ vẩn đấy mai có thời gian đọc mình sẽ ghim lại hết nhé!"

Trước lời quả quyết của Huyền Mi, người hâm mộ có phần an tâm hơn vào mối quan hệ của cặp đôi. Nhiều người còn tinh ý nhận ra rằng, dù không còn để tình trạng quan hệ, cặp đôi vẫn để ảnh đại diện là hình chụp chung. Thậm chí, trên Facebook của Duy Mạnh, chàng cầu thủ này vẫn đang để dòng bio là 'Yêu công chúa béo nhất trên đời'. Nhiều người cho rằng việc cặp đôi rạn nứt hay xảy ra việc đánh đập nhau chỉ là tin đồn thất thiệt, tình yêu của cả hai vẫn còn sâu sắc và ngọt ngào. Dù vậy, chủ đề này vẫn đang thu hút đông đảo người xem và tranh luận.

Huyền Mi chụp ảnh cùng Quỳnh Anh trong đám cưới

Chi Nguyễn (t/h)