Dân mạng lan truyền clip Phó chủ tịch phường Bãi Cháy lăng mạ người bán rau

Ngày 19/4, mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh đang thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, người quay đoạn clip được cho là vị Phó Chủ tịch phường Bãi Cháy và đã có lời lẽ khiếm nhã, lăng mạ người bán rau vi phạm.

Theo đoạn clip, do biết mình vi phạm nên người phụ nữ bán rau đã khóc lóc, van xin lực lượng chức năng tha thứ, đồng thời hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Tuy nhiên, người phụ nữ quay clip đã yêu cầu lực lượng chức năng tịch thu chiếc xe chở rau về phường.

Lúc này, người bán rau cố chạm vào người quay clip để níu kéo, van xin: "Cháu xin, cô ơi tha cho cháu đi! Cô đừng có lấy của cháu nữa". Tuy nhiên, trước những lời van xin này, một người phụ nữ khác đã lên tiếng xúc phạm: "Cô không lấy mà cô thu giữ. Về phường xử lý... Con này có bị điên không? Mày có bị điên không... Không nói nhiều nữa".

Quá bức xúc với lời lẽ của vị này, người phụ nữ bán rau đã rút ra một con dao nhỏ. Tuy nhiên khi chưa kịp làm gì người bán rau đã bị 5 người đàn ông lực lưỡng khống chế, đưa lên xe chở về phường.

Ngay sau khi đoạn clip trên được đăng tải, cư dân mạng đã nhanh chóng chia sẻ và bình luận. Phần đông các bình luận đều tỏ ra bất bình với cách hành xử và lời nói xúc phạm của người quay clip.

Theo PLO, người phụ nữ chỉ huy lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ trong đoạn clip trên là bà L.T.H, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy. Bà H. là người trực tiếp tham gia chỉ đạo "dẹp loạn" vỉa hè và được cho là người quay clip.

Sau đó, Thành ủy Hạ Long, Quảng Ninh đã gửi văn bản yêu cầu Bí thư Đảng uỷ phường Bãi Cháy kiểm tra, xác minh làm rõ trách nhiệm những người liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ bắt giữ rau của người bán hàng trên phố. Thành ủy Hạ Long yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy tới nhà riêng gặp gỡ, xin lỗi công dân về phát ngôn thiếu chuẩn mực trên.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)