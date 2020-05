Thực hư vụ người đàn ông bị đánh nhập viện vì nghi ngờ dâm ô bé gái 8 tuổi tự kỷ?

Theo tin từ Công an TP Hồ Chí Minh, chiều ngày 19/5, tài khoản facebook có tên Bảo Dương phát trực tiếp cảnh một người đàn ông cởi trần, mặc quần short, quỳ gối trước cửa hàng bán quần áo. Người này bị một người đàn ông khác dùng dép đánh liên tiếp vào mặt.

Theo người đàn ông phát trực tiếp, vụ việc xảy ra ở cửa hàng bán quần áo trên đường Nguyễn Thị Thập, bên hông cầu Rạch Muễn (thuộc phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang). Người đàn ông bị đánh được cho có hành vi hiếp dâm con gái của ông ta.

Vụ hành hung trên đã thu hút hàng chục thanh niên đến xem song chẳng ai có động thái căn ngăn hành động đánh đập của chủ facebook Bảo Dương.

Vụ việc xảy ra được khoảng 1 tiếng thì một số người trung niên, đàn ông sống cạnh đó đã chạy đến can ngăn và trình báo Công an. Nhận được tin báo, Công an phường nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngăn chặn, đề nghị bảo ngừng phát trực tiếp lên mạng xã hội và đưa nạn nhân vào Bệnh viện cấp cứu.