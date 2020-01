Sức mạnh đáng gờm của quân đội Iran

Mới đây, Reuters dẫn lời Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Gholamali Abuhamzeh nói rằng: "Có 35 mục tiêu quan trọng của Mỹ trong khu vực Trung Đông đều nằm trong tầm tấn công của nước Cộng hòa Hồi giáo. Tel Aviv, Israel cũng trong tầm ngắm đó”. Lời cảnh báo này phần nào khiến thế giới rúng động và bày tỏ sự lo ngại trước sức mạnh quân sự của Iran.



Vietnamnet đưa tin, BBC trích số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Anh ước tính, Iran có khoảng 523.000 quân nhân tại ngũ. Trong số đó, có 350.000 người là quân chính quy và 150.000 quân thuộc lực lượng IRGC.



Bên cạnh đó phải kể đến lực lượng hải quân của IRGC với số lượng ít nhất 20.000 lính. Lực lượng này trở thành mối đe dọa thường trực trên eo biển Hormuz - điểm nóng về vận chuyển dầu mỏ trên thế giới năm 2019, khi sở hữu nhiều tàu tuần tra có vũ trang.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo là lực lượng nòng cốt của quân đội Iran. Ảnh: AP.



Cũng theo BBC, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được coi là đội quân có thế lực lớn ở tất cả mọi mặt cũng như có thẩm quyền tối cao tại đất nước Iran.



Thời gian qua, Quds đã được triển khai tới Syria, Iraq để tham gia tài trợ, huấn luyện quân sự, cung cấp vũ khí cho quân đội nước này. Tuy nhiên, Mỹ lại cho rằng lực lượng Quds đóng một vai trò to lớn trong việc tài trợ, đào tạo, cung cấp vũ khí và thiết bị cho các tổ chức đã bị Washington liệt vào danh sách khủng bố ở khu vực Trung Đông như: phong trào Hezbollah tại Lebannon và tổ chức Jihad tại Palestine.



Iran sở hữu hệ thống vũ khí quân sự khủng

Mẫu máy bay Kowsar. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Iran)



Tuy nhiên, chương trình nghiên cứu tên lửa tầm xa của Iran được cho là đã được ngừng lại như một phần của thỏa thuận hạt nhân Iran ký với các nước phương Tây hồi năm 2015.



Thông qua động thái tuyên bố ngừng làm giàu uranium được Tehran đưa ra hôm 5/1, giới chức phương Tây lo ngại nước này sẽ nối lại chương trình nghiên cứu tên lửa xuyên lục địa, có thể vươn tới nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ảrập Xêút, vùng Vịnh, Israel.



Ngoài tên lửa, Iran được cho là sở hữu nhiều khí tài quân sự tối tân hiện đại khác. Dù phải chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ và các nước phương Tây trong nhiều năm, nhưng Iran được cho là vẫn có khả năng phát triển máy bay không người lái. Bằng chứng là hồi năm 2016, máy bay không người lái của Iran đã được sử dụng để chống lại IS tại Iraq. Thậm chí, máy bay không người lái có vũ trang của Tehran được cho là từng xâm nhập không phận Israel từ các căn cứ ở Syria.



Hồi tháng 6/2019, Iran đã từng bắn rơi máy bay không người lái do thám của Mỹ, với lý do máy bay trên đã xâm phạm không phận Iran trên eo biển Hormuz.

Tàu chiến của Hải quân Iran. Ảnh: Getty



Nhiều tờ báo phương Tây phân tích, các vấn đề kinh tế trong nước cùng với các lệnh trừng phạt của nước ngoài trong các năm qua cũng cản trở việc nhập khẩu vũ khí của quân đội Iran. Số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, từ năm 2009-2018, giá trị các hợp đồng mua bán vũ khí của Tehran chỉ ở mức 3,5% so với giá trị hợp đồng quân sự của Ảrập Xêút. Đa số hợp đồng vũ khí Iran mua có xuất xứ từ Nga và Trung Quốc.



Không chỉ có sức mạnh quân sự mà Iran còn có năng lực tấn công dựa trên nền tảng công nghệ thông tin. Một báo cáo quân sự do Bộ Quốc phòng Mỹ hồi 2019 nêu rõ, Iran đã tiến hành các nhiệm vụ do thám mạng nhằm vào các công ty hàng không vũ trụ, các nhà thầu quân sự, nhiều công ty năng lượng và các tập đoàn viễn thông trên toàn cầu.



Microsoft từng đưa ra cảnh báo về một nhóm tin tặc được cho là “có nguồn gốc từ Iran hay có liên hệ với chính phủ nước này” đã để mắt tới chiến dịch tranh cử tổng thống tại Mỹ, đồng thời có động thái được cho là cố gắng đột nhập vào các tài khoản của nhiều quan chức trong chính quyền Washington.



Các chuyên gia phân tích, Iran bắt đầu tăng cường sức mạnh tấn công mạng từ năm 2010, khi xảy ra một vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Sau sự kiện này, lực lượng IRGC đã thành lập những bộ phận riêng rẽ có nhiệm vụ do thám về các mảng kinh tế cũng như quân sự của các nước.

Iran công bố video "nã" tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Iraq. Nguồn: Zing.