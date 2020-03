Thực phẩm chức năng của Công ty Bình An chưa được cấp phép vẫn tràn lan thị trường

Như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, Công ty Bình An sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng dù chưa có GMP, ông Nguyễn Thanh Phong – Cục Trưởng Cục An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế đã khẳng định, Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Bình An địa chỉ: Tôn Cốc Thôn, Xã Cam Thượng, Huyện Bà Vì, TP Hà Nội là cơ sở sản xuất không đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất GMP.