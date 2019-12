Chăm chỉ ăn 8 loại rau củ này, không lo ung thư 'gõ cửa'

Để ngăn ngừa nguy cơ ung thư, hãy bổ sung những loại rau củ dưới đây vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

1. Măng tây

Măng tây được các chuyên gia công nhận có thể chống ung thư.

Măng tây xếp vị trí hàng đầu trong danh sách những loại rau củ chống ung thư được các chuyên gia công nhận. Sau khi ăn vào cơ thể, măng tây sẽ chuyển các chất cần thiết vào kinh phổi, kinh thận, có tác dụng rõ rệt trong điều trị ung thư phổi, ung thư thận, ung thư da, ung thư bàng quang, ung thư hạch lymphoma.

Bên cạnh đó, măng tây còn chứa các nguyên tố dinh dưỡng toàn diện, trong đó chứa thành protein đặc biệt phong phú, giàu axit folic, axit nucleic, selen…

2. Khoai lang

Khoai lang được coi là thực phẩm có tác dụng phòng chống ung thư có hiệu quả số 1. Nghiên cứu cho thấy chất glycolipid trong khoai lang có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Đồng thời, trong khoai lang có chứa hoạt tính có thể ức chế và giết chết tế bào ung thư, giúp phục hồi hệ miễn dịch bị suy yếu, ngăn ngừa ung thư vú và ung thư ruột kết.

Không chỉ là loại rau củ chống ung thư rất tốt, khoai lang còn có những công dụng như ngăn ngừa cholesterol quá cao, giúp giảm cân, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, bảo vệ khớp và làm giảm nguy cơ đột quỵ.

3. Cà rốt

Trong cà rốt chứa nhiều chất gián tiếp giết chết tế bào ung thư.

Thực tế cho thấy, những người bị thiếu vitamin A có tỷ lệ mắc ung thư cao gấp 2 lần so với bình thường. Chất carotene có trong cà rốt có thể được chuyển đổi thành một lượng lớn vitamin A, do đó, có thể mang lại hiệu quả ngăn chặn sự xuất hiện của các khối u ung thư phổi, thậm chí sẽ làm ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư.

Không chỉ có vậy, lý do cà rốt được xem là loại rau củ chống ung thư hữu hiệu là bởi loại củ này giàu vitamin B, axit folic, chất lignin không chỉ có tác dụng giúp cơ thể cải thiện khả năng miễn dịch, tăng cường khả năng chống ung thư mà còn gián tiếp giết tế bào ung thư.

Những loại rau củ có khả năng chống ung thư.

4. Các loại nấm

Theo một nghiên cứu thử nghiệm của các chuyên gia Nhật Bản, tỷ lệ chống ung thư của polysacarit có trong nấm lên đến 80-95%. Nó gây ức chế rõ rệt đối với nhiều loại tế bào ung thư ác tính như ung thư máu, ung thư dạ dày , ung thư ruột, ung thư thực quản, ung thư gan...

Nấm kim châm có chứa một loại protein kích thích cơ chế chống ung thư tự nhiên của cơ thể đối với những bệnh nhân ung thư cổ tử cung, nhờ đó khiến người bệnh dựa vào khả năng miễn dịch của cơ thể để chống lại tế bào ung thư.

5. Bắp cải

Bắp cải có tác dụng tiêu diệt các tế bào khác thường, giúp ngăn ngừa ung thư.

Bắp cải là loại rau củ có thể tiêu diệt các tế bào khác thường dẫn đến bệnh máu trắng trong cơ thể, giúp ngăn ngừa ung thư. Hơn nữa, bắp cải còn là có công dụng chống oxy hóa , chống lão hóa rất mạnh, chữa trị viêm loét rất tốt. Lượng axit folic phong phú trong bắp cải có tác dụng ngăn ngừa thiếu máu tế bào và dị tật thai nhi. Chính vì vậy, phụ nữ mang thai và trẻ em, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển nên ăn nhiều bắp cải.

6. Rau chân vịt

Nghiên cứu phát hiện ra rằng, rau chân vịt có chứa một lượng rất phong phú chất beta-carotene và folic acid có tác dụng chống ung thư. Ăn rau chân vịt có thể làm giảm tác hại của các chất gây ung thư trong thịt đã nấu chín có thể làm tổn hại tế bào người, làm giảm nguy cơ ung thư ruột từ 58% xuống 32%.

Thêm vào đó, rau chân vịt có chứa rất nhiều chất xơ thô thực vật, có tác dụng thúc đẩy sự vận động của đường ruột, giúp đại tiểu tiện dễ dàng và làm giảm thời gian tích tụ của chất thải trong đường ruột, ngăn ngừa sự phát triển của các mầm bệnh gây ung thư trong ruột.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo thì những người bị sỏi thận không nên ăn quá nhiều rau chân vịt.

7. Rong biển

Trong rong biển chứa nhiều chất chống ung thư.

Các loại rong biển nói chung đều có tác dụng phòng chống ung thư nhất định. Trong rong biển có chứa nhiều protein, chất béo, khoáng chất và nhiều loại chất dinh dưỡng, cũng như những chất chống ung thư có tính chọn lọc như stronti và cadimi.

8. Ngô

Có thể bạn chưa biết, ngô cũng nằm trong danh sách những loại rau củ chống ung thư hữu hiệu đấy nhé. Trong ngô chứa selen và magiê có tác dụng chống ung thư, selen có thể thúc đẩy sự phân hủy của peroxit trong cơ thể nhanh hơn, do đó sẽ làm cho các tế bào ung thư ác tính bị thiếu oxy, làm tổn hại sự phát triển của chúng.

Ngoài ra, magie không chỉ có tác dụng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư mà còn có thể thúc đẩy việc bài tiết chất thải tích tụ trong cơ thể ra ngoài. Trong ngô cũng chứa một loại chất chống ung thư gọi là "glutathione".

Dương Huyền (t/h)