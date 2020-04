Thuê cần cẩu để thăm mẹ đang bị cách ly trên tầng ba

Theo thống kê từ Kompa, đến trưa 1/4, số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ đã vượt 4.000, tổng số ca nhiễm cũng lên gần 189.000 người. Trung bình, cứ 1 phút Mỹ lại ghi nhận thêm 16 ca nhiễm mới. Số ca nhiễm mới và tử vong tăng chóng mặt, Mỹ trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới bất chấp hàng loạt biện pháp ứng phó.



Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng khiến các biện pháp cách ly và hạn chế giao tiếp Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng khiến các biện pháp cách ly và hạn chế giao tiếp xã hội ở Mỹ càng thắt chặt hơn. Hầu hết các bang trên toàn nước Mỹ đều áp dụng biện pháp hạn chế đi lại.



Vừa muốn thăm mẹ vừa muốn không vi phạm quy định giãn cách xã hội thời dịch, Charley Adams đến từ bang Ohio (Mỹ) đã nghĩ ra một cách có thể gặp mẹ mình là bà Julie vô cùng sáng tạo.

Hình ảnh thú vị này đã được vợ anh Adams - chị Corrie chụp lại và đăng tải trên Facebook.

Theo anh Adams chia sẻ, dù được các nhân viên chăm sóc chu đáo, mẹ anh vẫn cảm thấy khá khó khăn trong quãng thời gian này. Tinh thần của bà Julie không tốt lắm vì bà đã quen với việc được đi bộ ra ngoài. Thương mẹ, anh đã nghĩ ra ý tưởng đến thăm bà để động viên và cải thiện tình hình.

Vốn là chủ của một công ty dịch vụ cây xanh, việc sở hữu một chiếc xe cẩu để nâng đồ vật, cắt tỉa cây cao là điều quá dễ dàng với Adams. Do đó, anh quyết định "huy động" một chiếc xe cẩu để đến thăm mẹ đang bị cách ly tập trung trên tầng 3 của một ngôi nhà.



Sau đó, anh gọi điện cho mẹ tới cửa sổ. Adams đứng trên máy cẩu và trò chuyện với bà trong khoảng 10 phút. Hình ảnh thú vị này đã được vợ anh Adams - chị Corrie chụp lại và đăng tải trên Facebook. Bài đăng thu hút sự chú ý của nhiều người, bà Julie cũng nhận được hàng loạt các cuộc gọi động viên từ "người lạ".





Được biết, mối quan hệ giữa Adams và mẹ rất thân thiết. Trước kia, mỗi tuần anh thường đưa bà đi ăn tiệm 2-3 lần. Đến khi bà Julie bị cách ly, hai mẹ con chỉ giữ liên lạc được qua điện thoại. Do đó, anh Adams dự định sẽ quay lại thăm mẹ lần nữa bằng chiếc xe cẩu nâng người trong tuần này nếu thu xếp được thời gian.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19.



Thùy Nguyễn (t/h)