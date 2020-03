Thuốc chống virus corona do Cuba sản xuất hiệu quả trong điều trị COVID-19

Loại thuốc chống virus corona do Cuba sản xuất tên Interferon Alfa 2B có hiệu quả trong việc điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Theo twitter của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, báo Granma của Đảng Cộng sản Cuba đăng tin Trung Quốc đã sử dụng loại thuốc chống virus corona do Cuba sản xuất tên Interferon Alfa 2B khi điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Được biết, loại thuốc trên đã có dấu hiệu khả quan khi điều trị, góp phần giúp hơn 1.500 bệnh nhân COVID-19 bình phục.

Interferon Alfa 2B là sản phẩm của nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Kỹ thuật di truyền và Công nghệ sinh học (CIGB) từ năm 1986. Loại thuốc này đã được đưa vào quá trình điều trị nhiều bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, HIV-AIDS, sốt xuất huyết,...

Tổng Giám đốc CIGB, tiến sĩ Eulogio Pimentel, cho hay loại thuốc trên có khả năng kìm hãm sự nhân lên của virus, do đó thường được sử dụng để điều trị các loại ung thư khác nhau. Vị chuyên gia này cũng cho biết các y bác sĩ Trung Quốc dùng thuốc Interferon Alfa 2B để điều trị COVID-19 là do virus SARS-CoV-2 khiến cơ thể không thể sản xuất Interferon (các protein tự nhiên thường được sản xuất bởi tế bào hệ miễn dịch để chống lại các tác nhân ngoại lai như virus, vi khuẩn,.... Interferon Alfa 2B góp phần bổ sung các chất này, tăng cường hệ miễn dịch của bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Trước công dụng của thuốc Interferon Alfa 2B, nhiều nước như Tây Ban Nha, Italy,... đã đặt hàng loại thuốc này để sử dụng cho quá trình điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19. Interferon Alfa 2B đang được sản xuất tại nhà máy liên doanh Cuba-Trung Quốc ChangHeber đặt tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc).

Trong một diễn biến khác, Cuba cho biết nước này đồng ý tiếp nhận một tàu du lịch của Anh chở hơn 1.000 người bị một số quốc gia Caribe từ chối cập cảng do có du khách nhiễm COVID-19. Theo đó, tàu du lịch Braemar của Fred. Olsen Cruises (Anh) sẽ cập cảng Mariel, cách thủ đô Havana 35 dặm về phía Tây. Trên tàu Braemar hiện có 22 hành khách và 21 thủy thủ đoàn bị cách ly do xuất hiện biểu hiện nhiễm bệnh, ít nhất 5 người dã được xác nhận dương tính với virus corona.

Chi Nguyễn (T/h)