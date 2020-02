Thuốc chống virus corona gây dịch Covid-19 do Trung Quốc sản xuất sắp được bán ra thị trường

Theo đó, thông tin trên tờ China Daily cho biết, hôm 16/2 Cơ quan quản lý sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc đã cấp phép sản xuất thuốc Favilavir chống virus corona chủng mới gây dịch COVID-19 để bán ra thị trường.

Thông tin trên được chính quyền thành phố Thái Châu thuộc tỉnh Chiết Giang xác nhận.

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho hay, thuốc Favilavir (trước đây gọi là Fapilavir) được chứng minh là hiệu quả trong việc điều trị bệnh COVID-19 trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng.

Thuốc Favilavir chống virus corona được cấp phép đưa vào sản xuất vào ngày 16/2 (Ảnh: China Daily)

Được biết, thuốc Favilavir do Công ty Dược phẩm Hisun Chiết Giang sản xuất. Theo đó, thuốc Favilavir chống virus corona đầu tiên bắt đầu được sản xuất vào ngày 16/2 và hy vọng sẽ sớm xuất hiện trên thị trường.

Vào ngày hôm qua, 17/2 Tân Hoa xã đưa tin một loại thuốc điều trị sốt rét cũng sẽ được bổ sung vào các hướng dẫn điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona mới dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng. Theo phát biểu trong cuộc họp báo của bà Sun Yanrong - phó giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học thuộc Bộ Khoa học và công nghệ Trung Quốc, cho biết các chuyên gia y tế đã nhất trí đưa thuốc Chloroquine Phosphate vào phác đồ điều trị COVID-19. Dự kiến sẽ nhanh chóng đưa thuốc vào thử nghiệm lâm sàng rộng rãi trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, bà Sun Yanrong thông tin, Chloroquine Phosphate đã được lựa chọn trong hàng chục nghìn loại thuốc hiện có và sàng lọc hàng chục lần trước khi được thử nghiệm. Nó là loại thuốc điều trị bệnh sốt rét được sử dụng trong hơn 70 năm qua.

Hiện thuốc này đang được sử dụng tại 10 Bệnh viện ở Bắc Kinh, cũng như các tỉnh Quảng Đông, Hồ Nam của Trung Quốc.

Hỗ trợ thử nghiệm thuốc có sự tham gia của 100 bệnh nhân. Kết quả cho thấy, nhóm bệnh nhân được điều trị bằng thuốc Chloroquine Phosphate đều có sự tiến triển rõ ràng như hạ sốt, hình ảnh chụp phổi cải thiện... Đồng thời, Sức Khỏe cúa họ cũng hồi phục nhanh hơn và không có bất cứ phản ứng phụ nghiêm trọng rõ ràng nào khi sử dụng thuốc.

