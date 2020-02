Thuốc giảm đau paracetamol và GIẢM ĐAU ĐÔNG Y: Nên sử dụng như thế nào thì tốt?

Mặc dù, nhóm thuốc giảm đau tây y này từ xưa tới nay đều tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ, nhưng mọi người vẫn sử dụng khi bị đau, bởi họ chưa có lựa chọn khác hiệu quả và an toàn hơn. Mãi cho tới gần đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu và đưa vào ứng dụng phương pháp GIẢM ĐAU ĐÔNG Y chuyên biệt đầu tiên trên thị trường để song hành cùng với giảm đau paracetamol nói riêng và giảm đau Tây y nói chung. Cùng tìm hiểu về 2 phương pháp giảm đau này qua bài viết dưới đây.

Tác dụng của thuốc paracetamol

Theo thống kê ở Pháp năm 2011, hơn 50% người trưởng thành đã sử dụng paracetamol ít nhất một lần. Không chỉ có vậy, ở Anh lượng paracetamol sử dụng không được tính là bao nhiêu viên mà là hàng ngàn tấn, ước tính lượng paracetamol được bán ra vào khoảng dưới 6.300 tấn mỗi năm. Có thể thấy, nhu cầu sử dụng thuốc giảm đau đang ngày một tăng cao, tình trạng này còn đặt ra gánh nặng kinh tế đáng kể cho người bệnh, các dịch vụ y tế và xã hội



Paracetamol (acetaminophen) là hoạt chất giúp giảm đau và hạ sốt, được sử dụng để điều trị các triệu chứng như đau đầu, đau cơ, đau xương khớp, Paracetamol (acetaminophen) là hoạt chất giúp giảm đau và hạ sốt, được sử dụng để điều trị các triệu chứng như đau đầu, đau cơ, đau xương khớp, đau lưng , đau răng, cảm sốt,… Thuốc có tác dụng giảm đau ở người bị viêm khớp nhẹ, nhưng không có tác dụng đối với trường hợp bị viêm nặng.



Paracetamol có một số dạng dùng và hàm lượng phổ biến như sau:

- Viên nén, dạng uống: 325mg, 500mg.

- Gel, dạng uống: 500mg.

- Dung dịch, dạng uống: 160 mg/5 ml, 120 mg/5 ml.

- Bột pha uống: Hàm lượng 80 mg, 150 mg, 250 mg.



Thuốc giảm đau paracetamol được sử dụng trong nhiều trường hợp



Sử dụng thuốc paracetamol như thế nào cho đúng cách và an toàn?



Mặc dù, paracetamol (acetaminophen) là thuốc giảm đau thông dụng, được nhiều người biết đến, tuy nhiên không phải ai cũng nắm được cách sử dụng loại thuốc này đúng cách và an toàn. Dưới đây là một số lời khuyên của chuyên gia khi sử dụng thuốc giảm đau paracetamol:

- Sử dụng theo chỉ dẫn trên nhãn hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

- Nếu người bệnh là trẻ em hãy sử dụng dạng paracetamol dành cho trẻ em. Cẩn thận làm theo hướng dẫn định lượng trên nhãn thuốc. Không được dùng thuốc cho trẻ dưới 2 tuổi khi không có chỉ định của bác sĩ.- Sử dụng thuốc paracetamol dạng lỏng với muỗng hoặc dụng cụ đo liều chuyên dụng.- Đối với thuốc paracetamol dạng viên nén nhai, bạn phải nhai kỹ viên thuốc trước khi nuốt.

- Đảm bảo tay bạn khô khi cầm viên thuốc paracetamol dạng tan rã.

- Sử dụng paracetamol dạng sủi bọt, hãy hoà tan một gói thuốc trong ít nhất 118ml nước. Khuấy đều hỗn hợp và uống hết ngay.

- Không được sử dụng paracetamol với liều vượt mức khuyến cáo.

- Trước khi dùng thuốc paracetamol, hãy nói với bác sĩ nếu bạn bị bệnh gan hoặc có tiền sử nghiện rượu.- Không sử dụng bất kỳ loại thuốc không kê toa nào khác để trị ho, cảm lạnh, dị ứng hoặc thuốc giảm đau mà không có ý kiến bác sĩ, dược sĩ.- Không sử dụng paracetamol nếu bạn bị dị ứng với acetaminophen hoặc paracetamol.

- Hãy nói với bác sĩ nếu bạn đang mang thai hoặc cho bú bởi thuốc này có thể truyền vào sữa mẹ và gây hại cho trẻ đang bú sữa mẹ.

- Ngừng dùng thuốc paracetamol và đến gặp bác sĩ nếu: Bạn vẫn bị sốt sau 3 ngày sử dụng, vẫn bị đau sau 7 ngày sử dụng (hoặc 5 ngày nếu điều trị cho trẻ), bị nổi ban da, đau đầu liên tục, các triệu chứng của bạn trở nên tồi tệ hơn hoặc nếu bạn có bất kỳ triệu chứng khác thường nào.



Những mối nguy hại khi sử dụng thuốc giảm đau paracetamol sai cách



Mặc dù thuốc giảm đau paracetamol (acetaminophen) được sử dụng phổ biến rộng rãi và trong nhiều trường hợp, nhưng các chuyên gia khuyên rằng, mọi người nên cẩn trọng với những mối nguy hại có thể “rình rập” khi sử dụng sai cách loại thuốc này, cụ thể đó là:

- Huyết áp cao: Theo kết quả nghiên cứu mới nhất từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, nếu phụ nữ sử dụng thuốc giảm đau thường xuyên, trong đó có paracetamol thì sẽ có nguy cơ mắc phải tình trạng bị huyết áp cao gấp 2 lần so với người bình thường. - gãy xương: Theo các chuyên gia, việc sử dụng thuốc giảm đau paracetamol trong thời gian dài và lạm dụng chúng quá nhiều sẽ làm tăng nguy cơ bị loãng xương. - Tổn thương gan: Khi sử dụng thuốc giảm đau paracetamol quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng tổn thương gan nghiêm trọng. Triệu chứng thường là chán ăn, buồn nôn, men gan tăng cao, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách có thể dẫn tới suy gan, thậm chí tử vong. - Tổn thương thận: Không chỉ khiến lá gan bị tổn thương, khi sử dụng quá nhiều hoặc lạm dụng thuốc giảm đau paracetamol có thể sẽ dẫn đến tổn thương thận một cách nghiêm trọng, nhất là đối với những trường hợp có tiền sử mắc các bệnh lý về thận.

Thuốc giảm đau paracetamol có thể gây tổn thương thận



Tại sao dùng paracetamol có nhiều trường hợp quá liều?



Mặc dù, paracetamol là loại thuốc được dùng phổ biến hiện nay, nhưng nếu sử dụng quá liều lượng thì nguy cơ dẫn đến ngộ độc cho người bệnh là rất cao. Cụ thể những con số dưới đây cho thấy mức độ đáng báo động về tình trạng gặp phải biến chứng khi sử dụng nhóm thuốc này:

- Ngộ độc paracetamol là nguyên nhân thứ hai dẫn đến việc phải điều trị ghép gan trên thế giới và đứng đầu tại Hoa Kỳ. Có khoảng 56.000 ca cấp cứu, 2600 ca nhập viện và 500 ca tử vong mỗi năm tại Hoa Kỳ có liên quan đến thuốc giảm đau paracetamol, 50% trong số đó là do sử dụng sai cách, quá liều. - Ở Việt Nam, theo thống kê của Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, trong 2 năm 2002 - 2004, tỷ lệ ngộ độc thuốc giảm đau paracetamol đứng hàng thứ 2 trong các trường hợp ngộ độc thuốc. Nguy cơ bị ngộ độc do quá liều paracetamol bởi thuốc này có ngưỡng an toàn thấp, có thể xảy ra khi khoảng cách uống thuốc quá ngắn, uống nhiều loại thuốc có chứa paracetamol, sử dụng thuốc trong thời gian dài hoặc uống liều cao quá mức cho phép. Bình thường, mỗi cơ thể có ngưỡng chịu đau khác nhau, khi sử dụng thuốc giảm đau thường xuyên có thể làm giảm ngưỡng chịu đau, bắt buộc người mắc phải tăng liều mới có hiệu quả, tình trạng này rất dễ dẫn đến ngộ độc thuốc. Trên thực tế, rất nhiều các trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc paracetamol do tự ý tăng liều. Một số biến chứng nguy hiểm của tình trạng quá liều thuốc đó là suy gan, hoại tử gan, rối loạn chức năng gan, suy thận cấp,...



Trong khi, paracetamol là thuốc có ngưỡng an toàn thấp, khoảng cách giữa liều điều trị và liều gây độc rất gần nhau. Cụ thể, liều ngộ độc paracetamol đó là: Trẻ em từ 60 - 150 mg/kg/ngày x 2 sử dụng trong 8 ngày; Người lớn từ 4 – 6 g/ngày/nhiều ngày hoặc 3g/ngày/1 năm.



Trước đây, mặc dù paracetamol nói riêng và thuốc giảm đau tây y nói chung có nhiều tác dụng phụ và nguy cơ ngộ độc thuốc do sử dụng quá liều nhưng người bệnh vẫn phải sử dụng vì không còn lựa chọn nào khác để cải thiện cơn đau đớn. Bởi vậy, mong muốn của rất nhiều người gặp phải tình trạng này là có thêm một lựa chọn an toàn, hiệu quả từ thảo dược tự nhiên để có thể dùng song hành với các thuốc tây y, dùng lâu dài mà không gây tác dụng phụ. Đó là lý do phương pháp GIẢM ĐAU ĐÔNG Y chuyên biệt đã ra đời.



Bách Thống Vương - Giải pháp GIẢM ĐAU ĐÔNG Y chuyên biệt đầu tiên trên thị trường



Trước nhu cầu tất yếu và vô cùng thiết thực đó của người mắc, các nhà khoa học đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu và đưa vào ứng dụng giải pháp mới giúp hỗ trợ giảm đau toàn diện, lành tính, phá vỡ sự độc quyền của thuốc giảm đau Tây y trong điều trị đau để người mắc có thể yên tâm sử dụng mà không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào. Đó chính là sản phẩm GIẢM ĐAU ĐÔNG Y chuyên biệt đầu tiên Bách Thống Vương



Lý giải về nguyên nhân gây đau, các chuyên gia cho biết, cơn đau thường xuất phát từ 3 cơ chế sau:

- Đau do thụ cảm thể: Da, cơ xương khớp, mạch máu trên cơ thể là các cấu trúc có thể cảm nhận được triệu chứng đau do chứa nhiều thụ cảm thể. Khi các cấu trúc này bị đè nén, co thắt, căng thẳng, viêm hoặc kích ứng sẽ kích thích thụ cảm thể truyền tín hiệu cho não bộ khiến cơ thể cảm nhận được cơn đau. Một số trường hợp đau do nguyên nhân thụ cảm thể đó là chấn thương, va đập, phẫu thuật, tổn thương, chèn ép,...

- Đau do nguyên nhân thần kinh: Chèn ép, tổn thương hoặc sự tăng sinh gốc tự do có thể làm phá hủy lớp màng bao bọc bên ngoài dây thần kinh, khiến xung điện bị rò rỉ gây ra những cơn đau kiểu châm chích, dai dẳng, kéo dài nhiều ngày không khỏi, hay gặp trong các trường hợp đau thần kinh sinh ba, đau dây thần kinh tọa, đau sau đột quỵ, đau đầu migraine,...

- Đau do thay đổi môi trường acid ngoại bào: Nếu cơ thể mắc một số bệnh lý gây viêm nhiễm làm acid môi trường ngoại bào thì đây cũng có thể trở thành tác nhân sinh cơn đau. Đau do nguyên nhân này thường gặp ở bệnh nhân ung thư, bởi đặc điểm của tế bào ung thư là phát triển trong môi trường acid. Do đó, khi xuất hiện ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể chúng có xu hướng làm acid hóa môi trường xung quanh gây đau đớn.

Đặc biệt với tình trạng bị đau kéo dài do mắc bệnh lý mạn tính, chúng có thể hình thành từ sự kết hợp của cả 3 cơ chế gây đau trên.



Tại sao nên sử dụng Bách Thống Vương - Sản phẩm GIẢM ĐAU ĐÔNG Y chuyên biệt đầu tiên trên thị trường?



Sở dĩ Bách Thống Vương được đánh giá là sản phẩm GIẢM ĐAU ĐÔNG Y chuyên biệt đầu tiên trên thị trường bởi trước khi Bách Thống Vương ra đời, người bị đau chỉ có một lựa chọn duy nhất là dùng thuốc giảm đau Tây y. Sản phẩm có thành phần chính là chiết xuất vỏ cây liễu - loại thảo dược đã có lịch sử hơn 2000 năm ứng dụng trong việc làm giảm triệu chứng đau. Bên cạnh đó, sự kết hợp hài hòa giữa các thảo dược thiên nhiên đã tạo nên một sản phẩm giảm đau đông y tác động toàn diện lên cả 3 cơ chế gây đau nêu trên cụ thể đó là:

Chiết xuất vỏ cây liễu – thành phần chính của sản phẩm, chứa hoạt chất salicin sẽ chuyển hóa thành acid salicylic, có tác dụng kìm hãm những thụ cảm thể gây đau, khiến não bộ không nhận được cảm giác đau.

- Cao sơn đậu căn, huyền hồ sách, cao tô mộc, cao tam lăng là những thảo dược đã được biết đến từ lâu với tác dụng chống oxy hóa vỏ bọc thần kinh, giúp vỏ đàn hồi, ngăn ngừa các xung điện bị rò rỉ, từ đó giảm đau do nguyên nhân thần kinh. - Nguyên tố vi lượng (đồng, mangan, magie) giúp trung hòa môi trường acid ngoại bào giảm đau đầu do nguyên nhân môi trường bị acid hóa. Đặc biệt, thường gặp trong các bệnh lý có viêm nhiễm làm thay đổi môi trường acid ngoại bào của khu vực bị ảnh hưởng. Các chuyên gia đánh giá 7 ưu điểm nổi bật của sản phẩm giảm đau đông y Bách Thống Vương đó là:

- Thành phần từ tự nhiên, mỗi viên chứa hàm lượng dược liệu với tỷ lệ chuẩn, được nghiên cứu kỹ càng giúp mang đến hiệu quả tối ưu.

- Nhờ các thành phần hoàn toàn từ các vị thuốc đông y quý, sản phẩm đảm bảo an toàn, phù hợp với tất cả đối tượng, bao gồm cả trẻ nhỏ, người cao tuổi hay người mắc kèm các bệnh mạn tính khác mà không gây tác dụng phụ.

- Có thể sử dụng kéo dài an toàn đối với những trường hợp thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau.

- Không gây tình trạng bị quá liều, ngộ độc như một số thuốc giảm đau tây y.

- Không gây nghiện và không mất tác dụng khi sử dụng lâu dài.

- Không gây ra các tác dụng phụ giống như khi sử dụng paracetamol như tăng huyết áp, độc gan, thận,...

- Bên cạnh tác dụng giảm đau, Bách Thống Vương còn làm giảm nguy cơ cơn đau tái phát và nâng cao sức khỏe toàn trạng của cơ thể, càng dùng lâu tác dụng càng tăng.

Có thể thấy, sự ra đời của sản phẩm GIẢM ĐAU ĐÔNG Y chuyên biệt Bách Thống Vương đã mang lại lựa chọn mới tối ưu và toàn diện cho người bị đau. Bên cạnh hiệu quả bền vững, đây còn được đánh giá là phương pháp song hành cùng với thuốc giảm đau Tây y để nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.



Trong trường hợp bị đau dữ dội, bạn có thể sử dụng kết hợp thuốc giảm đau paracetamol và Bách Thống Vương với liều từ 4 – 6 viên, chia 2 lần, trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Khi cơn đau giảm dần bạn có thể giảm liều hoặc dừng hẳn thuốc giảm đau tây y và duy trì sử dụng Bách Thống Vương. Mỗi đợt sử dụng nên kéo dài từ 1 - 3 tháng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bách Thống Vương



Chuyên gia tư vấn



Ưu, nhược điểm của việc sử dụng thuốc giảm đau đầu là gì? Để hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ TS.BS Nguyễn Thị Vân Anh – Nguyên Trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương qua nội dung video dưới đây:



