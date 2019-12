Những cây thuốc Nam cực hữu ích cho người viêm xoang

Bệnh viêm xoang gây nhiều phiền phức cho người bệnh nhưng khó để chữa trị dứt điểm. Việc ứng dụng các bài thuốc dân gian được nhiều người lựa chọn bởi tính an toàn và tiết kiệm.

Môi trường ô nhiễm cùng những biến đổi đột ngột của khí hậu ở nước ta đã dẫn đến hơn 20% dân số bị mắc bệnh về đường hô hấp và đặc biệt là bệnh viêm xoang. Người bệnh có những triệu chứng viêm xoang rất khó chịu như: Đau nhức, chảy nước mũi, ngạt mũi, tắc mũi… Nếu không điều trị triệt để thì những triệu chứng này sẽ theo bệnh nhân suốt thời gian dài và có thể dẫn đến một vài biến chứng như: Đau đầu, viêm họng, viêm tai giữa…

Ngày nay người bệnh thường có xu hướng chữa viêm xoang bằng các bài thuốc dân gian . Đây đều là các bài thuốc chữa viêm xoang được ông bà ta truyền lại nhưng hiệu quả không hề thua kém các phương pháp hiện đại mà lại khá an toàn với sức khỏe người sử dụng.

Cây hoa ngũ sắc hay còn được gọi là cây hoa cứt lợn





Cây hoa ngũ sắc



Cây hoa ngũ sắc hay còn được gọi là cây hoa cứt lợn mọc ở rất nhiều nơi trên trên đất nước ta. Với tên gọi dân dã và buồn cười nhưng lại có công hiệu chữa bệnh viêm xoang cực kỳ hiệu quả. Nhưng lại có công dụng chữa bệnh viêm xoang hiệu quả do trong hoa cứt lợn có hàm lượng tinh dầu cao có tác dụng chống viêm, chống phù nề, Dị ứng trong cả đợt cấp và mãn tính. Chính bởi công dụng tốt của nó, mà loại cây này được coi là vị thuốc quý trong điều trị viêm xoang.



Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy khoảng 10 bông hoa ngũ sắc đem rửa sạch và để ráo nước sau đó đem nghiền nát cho ra nước và ngâm trong 100ml dung dịch cồn 70 độ. Sau đó dùng gạc lọc lấy phần dung dịch nước cồn. Sau đó dùng gạc lọc để lấy phần dung dịch nước cồn, dùng bông gòn nhúng vào dung dịch thuốc cồn đặt vào từng bên lỗ mũi khoảng 10 phút. Lưu ý trước khi đặt thuốc cồn bệnh nhân cần vệ sinh mũi và lau khô. Sau 10 phút có thể rút bông gòn ra ngoài và hỉ mũi nhẹ nhàng để những dịch mũi, vi khuẩn vẫn còn ứ đọng trong xoang mũi theo ra ngoài. Tránh hỉ mũi mạnh vì khi đó áp suất lớn sẽ làm cho dịch mũi, vi khuẩn đi theo đường ngược lại vào trong và lại tiếp xúc, cư trú tại nơi tiếp nối giữa tai và mũi gây tình trạng viêm tai giữa.



Quả ké đầu ngựa



Quả ké đầu ngựa có dạng những lông tua tủa ra ngoài có chất kết dính khi ngày ấu thơ còn dùng chúng để ném vào đầu người khác cho dính vào tóc. Không chỉ là một trò chơi thời trẻ thơ, loại cây dại này còn có được xuất hiện nhiều trong các bài thuốc Đông y và đặc biệt là nó cũng là vị thuốc tốt chữa bệnh viêm xoang hiệu quả.



Dựa vào một vài nghiên cứu và theo Đông Y thì quả ké đầu ngựa có tác dụng chống viêm, giảm đau, kháng khuẩn,... nên có tác dụng chữa ho, chống viêm nhiễm, chống dị ứng. Vì vậy quả ké đầu ngựa đã được sử dụng làm bài thuốc chữa viêm xoang hiệu quả và an toàn cho người bệnh.



Bạn chỉ cần hái quả ké đầu ngựa mang rửa sạch và để ráo nước đem xao cho đến khi quả này ngả sang màu xám thì dừng lại và tán thành bột mịn. Dùng khoảng 3 lần/ngày và mỗi lần khoảng 4g bột uống với nước ấm sẽ mang lại hiệu quả nhanh chóng. Quả ké đầu ngựa vừa có tác dụng làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm xoang mũi vừa có tác dụng ngăn ngừa bệnh viêm xoang tái phát.

Quả ké đầu ngựa là vị thuốc tốt chữa bệnh viêm xoang hiệu quả.



Nụ hoa kinh giới



Kinh giới không còn quá xa lạ với người dân Việt Nam và được dùng rất nhiều trong các bài thuốc Đông y. Kinh giới tuệ có rất nhiều tác dụng khác nhau như: giải cảm, chữa phong hàn, chữa chứng thổ huyết, chảy máu cam, tiểu tiện ra máu, chữa bệnh đầy bụng, đau bụng… Từ xa xưa, kinh giới tuệ đã được sử dụng để trị cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi, ngứa, mề đay, chống dị ứng… và có mặt trong cả các bài thuốc Đông Y gia truyền trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang. Đó là theo dân gian cha ông đã lưu truyền lại để điều trị bệnh chứ chưa có cơ sở khoa học nào rõ rang. Nhưng gần đây, các nhà khoa học đã chứng minh được tác dụng chống dị ứng, giải mẫn cảm của Kinh giới tuệ do vậy các bài thuốc chữa bệnh viêm xoang, viêm mũi, viêm mũi dị ứng cũng có sự góp mặt của Kinh giới tuệ.



Vị thuốc Kinh giới tuệ chính là nụ hoa của cây kinh giới. Kinh giới tuệ không chỉ giúp những người bị viêm xoang, viêm mũi, viêm mũi dị ứng giảm triệu chứng mà còn giúp cơ thể bớt mẫn cảm với các yếu tố gây dị ứng, ngăn ngừa khả năng tái phát. Do vậy sử dụng Kinh giới tuệ chữa các bệnh viêm xoang sẽ giúp cho bệnh ít tái phát hơn, giảm các triệu chứng của bệnh hoặc tái phát ở mức độ nhẹ hơn.



Những cây thuốc nam luôn hiện hữu xung quanh cuộc sống của mỗi chúng ta. Chỉ đơn thuần là những cây cỏ dại trong tiềm thức của mỗi người dân nhưng nó lại có công dụng tuyệt với và kỳ diệu để chữa bệnh. Hy vọng qua bài chia sẻ này sẽ giúp cho rất nhiều người điều trị được bệnh viêm xoang, viêm mũi, viêm mũi dị ứng để xua đi những cảm giác khó chịu mà bệnh mang đến. Các bạn đừng quên là đến các trung tâm y tế để được các bác sĩ tư vấn cách điều trị phù hợp và hiệu quả nhất.

Kinh giới trong bài thuốc Đông y điều trị bệnh viêm xoang

Cây giao

Cây giao có tính mát, vị cay và hơi chua có tác dụng tiêu viêm, sát trùng và khử phong,… Do đó, loại cây này được xem như bài thuốc Nam chữa bệnh viêm xoang mũi khá hiệu quả. Và theo một số thống kê đã có khoảng 90% người bệnh viêm xoang đã áp dụng cây giao để điều trị bệnh viêm xoang và đã thành công.

Các bạn chỉ cần sử dụng một chiếc ấm nhỏ dùng riêng để tránh tình trạng nhiễm độc. Sau đó, bạn lấy khoảng 20 cây giao và cắt thành từng khúc rồi cho vào ấm đem đun sôi. Dùng một tờ giấy quấn tròn lại với một bên to và một bên nhỏ. Sau khi nước sôi, các bạn nên vặn nhỏ lửa lại sao cho hơi nước từ vòi ấm thoát ra nhè nhẹ. Tiếp đến, người bệnh đưa đầu to của tờ giấy đã cuộn vào vòi ấm và đầu nhỏ để lên mũi rồi tiến hành hít. Dùng thuốc vào mỗi buổi sáng và tối hàng ngày sẽ giúp cải thiện bệnh hiệu quả.

Lưu ý: Khi cắt cây giao, các bạn nên cắt ngay tại miệng ấm để lấy được nhiều mủ giao nhất, tăng công dụng điều trị bệnh. Bên cạnh đó, không nên để mủ cây giao dính lên da và mắt. Bởi mủ cây giao có chứa độc nên có thể làm bỏng da, mù mắt tạm thời.



Trên đây là các bài thuốc Nam chữa bệnh viêm xoang mũi theo kinh nghiệm của dân gian. Tùy thuộc vào thể trạng và mức độ bệnh của mỗi người mà các bài thuốc sẽ phát huy tác dụng điều trị bệnh nhanh hay chậm khác nhau. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Your browser does not support HTML5 video.

Bài thuốc dân gian điều trị bệnh viêm xoang _ VTC 14

Ánh Nguyệt (t/h)