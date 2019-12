Kỳ tích thoát bệnh xơ gan cổ trướng sau 3 tháng dùng thuốc Nam của bà lang xứ Tuyên

Mắc bệnh xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối, bà Kim những tưởng sẽ sớm phải “về với đất” khi mọi phương cách đều vô dụng. Nhưng “thần chết” đã không thể gọi tên bà. Tất cả là nhờ bài thuốc Nam của nữ lương y tài giỏi xứ Tuyên.

Từ “cõi chết” trở về

Trong cuốn sổ ghi chép thông tin bệnh nhân từ mấy chục năm chữa bệnh của bà lang Mạnh, chúng tôi chú ý nhất đến trường hợp của bà Nguyễn Thi Kim (Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Năm 40 tuổi, bà Kim bị xơ gan cổ trướng, đi khắp nơi chữa trị nhưng vẫn không có kết quả, đến khi bệnh trở nặng, gia đình cũng không còn hi vọng gì nữa. Lúc này, Sức Khỏe bà Kim đã yếu lắm rồi, bụng nổi một cục to bằng cái bát ăn cơm, ai cũng nghĩ chẳng thể sống sót. Thế nhưng sau khi sử dụng thuốc của bà lang Mạnh, hơn 2 tháng sau, bà Kim đã thoát được “cửa tử”. Sau khi khỏi bệnh, người phụ nữ này đã vô cùng cảm kích ơn cứu mạng, thi thoảng vẫn lặn lội từ Nghệ An lên Tuyên Quang để thăm ân nhân đã mang mình từ “cõi chết trở về”.

Lương y Mạnh đang phơi dược liệu

Chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại, bà Kim cho biết: “Cũng đã 10 năm rồi kể từ khi tôi khỏi bệnh. Ban đầu, khi có các biểu hiện của bệnh như ăn không ngon, tiêu lỏng, đầy bụng, cơ thể mệt mỏi, đau nhẹ ở vùng bụng... tôi không để ý, cho rằng mình bị suy nhược cơ thể và tăng cường uống thuốc bổ. Mãi cho đến khi cơ thể sụt cân trầm trọng, vàng da, bụng ngày càng to lên thì mới đi khám và biết mình bị xơ gan cổ trướng. Ban đầu, khi tôi đến lấy thuốc, bà Mạnh định không chữa nữa vì tôi đã quá yếu, chỉ sợ nhỡ may chuyện xấu xảy ra. Nhưng tôi cứ năn nỉ, bảo nếu không chữa thì cũng không sống được, coi như “còn nước còn tát”. Rồi, người nhà tôi cũng nói hết nước hết cái, bà Mạnh mới nhận chữa và cắt thuốc cho tôi về uống. 3 tháng sau thì tôi khỏi hẳn. Đến nay đã ngoài 50 tuổi nhưng tôi vẫn đi làm đồng bình thường và không còn bị tái phát nữa”.

Nhiều năm qua, bà lang Mạnh đã cứu giúp rất nhiều trường hợp bị bệnh xơ gan cổ trướng. Không chỉ bà Kim, những người bệnh khác khi chúng tôi tiếp xúc cũng khẳng định rằng bài thuốc của bà Mạnh có tác dụng rất tốt. Gặp chúng tôi ngay tại nhà bà lang Mạnh, anh Nguyễn Văn Hưng (TP Tuyên Quang) chia sẻ: “Tôi bị xơ gan đã nhiều năm nay, điều trị thuốc thang mãi không khỏi nên biến chứng thành xơ gan cổ trướng giai đoạn đầu. Mới đây, tôi được mọi người giới thiệu dùng thuốc của bà lang Mạnh nên cũng đến đây lấy thuốc. Mới dùng hết 1 tháng thuốc mà các biểu hiện chán ăn, các bệnh về tiêu hóa, mất ngủ... gần như mất hẳn. Khi đi khám thì các chỉ số của bệnh cũng chuyển biến một cách tích cực. Mừng quá nên tôi tiếp tục lấy thuốc để điều trị cho dứt điểm”.

Chia sẻ với chúng tôi về căn bệnh này, bà lang Mạnh cho biết: “Gần đây, số lượng bệnh nhân đến chỗ tôi lấy thuốc liên quan đến gan ngày càng nhiều, trong đó nguy hiểm nhất là xơ gan cổ trướng. Xơ gan cổ chướng là hậu quả nguy hiểm của các bệnh về gan khác để lại. Khi bệnh nhân bị xơ gan cổ trướng nếu như không được điều trị đúng cách và kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng”. Hiểu được nguy hiểm của căn bệnh này, nhiều năm qua, kế thừa và phát triển bài thuốc gia truyền của gia đình, bà lang Mạnh vẫn từng ngày nghiên cứu, bổ sung thêm để hiệu quả chữa bệnh cao hơn.

Thảo dược hồi phục chức năng gan

Bà Mạnh chỉ một cây thuốc trong vườn nhà

Chia sẻ rõ hơn về căn bệnh xơ gan cổ chướng, bà Mạnh cho hay: “Xơ gan cổ trướng là do người bệnh mắc bệnh về gan trước, làm cho các chức năng gan bị suy giảm gây ra chứng cao áp tĩnh mạch cửa, dẫn đến việc lá lách bị to. Từ đó, cơ thể sẽ không thể hấp thụ được các loại protein và các vitamin và không thể đào thải cả các protein gây nên tình trạng bị phù thũng. Thông thường các dấu hiệu của bệnh xơ gan cổ trướng giai đoạn đầu không rõ ràng, nhưng khi bệnh phát triển đến giai đoạn cuối thì việc điều trị lại rất phức tạp. Do đó, cần điều trị bệnh xơ gan cổ trướng ở giai đoạn đầu càng sớm càng tốt, giúp hạn chế những biến chứng nguy hiểm”.

Theo bà Mạnh, việc điều trị bệnh xơ gan cổ trướng giai đoạn đầu sẽ mang lại nhiều hi vọng và cơ hội chữa khỏi bệnh hơn, hồi phục chức năng gan nhanh hơn. Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân có thể gặp phải một số biểu hiện của bệnh như xuất huyết tiêu hóa giãn tĩnh mạch, bệnh não gan, hôn mê gan… tất cả những dấu hiệu này đều có thể ảnh hưởng tới tính mạng của bệnh nhân khi không được điều trị hoặc khống chế tốt có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm hơn rất nhiều đó là ung thư gan. Do vậy để phát hiện ra bệnh xơ gan cổ trướng sớm, người bệnh có thể tiến hành các biện pháp như siêu âm gan hoặc làm một số kiểm tra chức năng gan để đánh giá mức độ tổn thương gan hiệu quả nhất.

Nói về bài thuốc Nam gia truyền chữa bệnh gan đang sở hữu, bà lang Mạnh cho biết: “Nguyên tắc chung của bài thuốc chữa gan là hồi phục chức năng gan. Tuy nhiên, với mỗi loại bệnh cụ thể lại phải có hướng điều trị nhất định. Nếu bị cổ trướng nhất định phải tả dịch ổ bụng rồi mới khôi phục chức năng gan. Bài thuốc là sự kết hợp các thảo dược có sẵn trong tự nhiên nên không hề có tác dụng phụ hay gây áp lực cho gan”.

Bà lang Mạnh không hề giấu diếm mà kể tên hơn chục vị thuốc, trong đó có nhiều vị thuốc quý được gọi theo tiếng dân tộc rất độc đáo như cây nghệ đen, cây chó đẻ, cây da voi, cây hạt nổ, cây nhứ nhồng sậy, vỏ cây sổ, nhữ tọc tam (giảo cổ lam)... Theo bà Mạnh, trong bài thuốc này cây nghệ đen có tác dụng giảm đau rất tốt, cây da voi thì vỏ dày, xù xì như da voi có tác dụng tiêu diệt các loại virus gây bệnh, cây nhứ nhồng sậy kháng viêm, giảm đau tốt.... Để phòng và ngăn ngừa bệnh xơ gan cổ trướng phát triển nhanh, bà lang Mạnh khuyên người bệnh phải tuân thủ một số nguyên tắc chữa trị. Theo đó, cần có chế độ ăn uống hợp lý nhằm cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, ăn nhiều rau xanh bổ sung chất xơ, uống nhiều nước. Tránh ăn món ăn chứa nhiều dầu mỡ, chất sắt (nếu đang bị bệnh), không uống rượu bia, chất kích thích khác. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý.. Phòng bệnh viêm gan do vi rút, bệnh sán lá gan hiệu quả. Điều trị tốt các bệnh có thể là nguyên nhân gây bệnh xơ gan cổ trướng ngoài gan như mật, thận... Không lạm dụng các loại thuốc về gan có thể gây ảnh hưởng và làm tăng nguy cơ gây xơ gan và xơ gan cổ trướng. Đặc biệt khi thấy cơ thể có các triệu chứng bệnh gan thì cần nhanh chóng đi kiểm tra, xét nghiệm để được chẩn đoán và áp dụng phương pháp điều trị kịp thời, phù hợp.

Đánh giá về bài thuốc của bà Mạnh, lương y Phó Hữu Đức (Chủ tịch hội Đông y Cầu Giấy) cho biết, trong Đông y, từ lâu các vị thuốc như cây nghệ đen, cây chó đẻ... đều được đánh giá rất tốt trong điều trị gan. Đặc biệt là cây giảo cổ lam (người dân tộc gọi là nhữ tọc tam) hiện nay đã được các nhà khoa học nghiên cứu và công nhân tác dụng trong việc điều trị bệnh gan. Độc giả chưa hiểu rõ về bệnh xơ gan cổ trướng hay có bất kì biểu hiện nào nghi ngờ về bệnh gan hoặc xơ gan cổ trướng có thể gọi điện đến số 085.941.1827 để nhận được sự tư vấn từ lương y Mạnh.

Nguyễn Dung (t/h)