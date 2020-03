Thuốc sốt rét có độc tính cao, tuỳ tiện sử dụng có thể gây chết người

Chuyên gia Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho hay đã có trường hợp ngộ độc thuốc sốt rét do tự mua uống để phòng COVID-19 theo lời đồn trên mạng.

Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai , TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho hay đã có trường hợp đầu tiên ngộ độc thuốc sốt rét do tự mua uống để phòng bệnh COVID-19 theo lời đồn trên mạng.

Theo lời kể của người nhà, vào trưa ngày 7/3, anh V.V.T. (nam 43 tuổi, quê Đan Phượng, Hà Nội) đã tự ý mua thuốc chloroquine (thuốc sốt rét) để phòng dịch COVID-19. Anh T. đã tự ý uống 10 viên thuốc chloroquine 250mg, sau đó khoảng 30 phút bắt đầu có biểu hiện ngộ độc. Anh T. thấy da mặt đỏ bừng, cảm giác nóng, người mệt mỏi, tay chân run rẩy, mắt mờ dần. Người nhà phát hiện đã chuyển anh T. tới BV huyện Đan Phượng để rửa dạ dày , sau đó chuyển tới Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai để tiếp tục theo dõi, điều trị.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên sau đó xác nhận: Đây là trường hợp đầu tiên được cơ quan y tế ghi nhận bị ngộ độc thuốc sốt rét do người dân tự mua uống để phòng COVID-19. Rất may bệnh nhân được phát hiện sớm và điều trị kịp thời nên đã được xuất viện và không để lại hậu quả đáng tiếc.

Thuốc sốt rét có độc tính cao, không thể tùy tiện uống

BS. Nguyên cho biết, chloquine là thuốc kê đơn, thường được dùng trong điều trị các bệnh nhân sốt rét, lupus ban đỏ, viên khớp dạng thấp... Đáng chú ý, thuốc này có độc tính cao, ranh giới giữa liều điều trị rất gần với liều ngộ độc. Do đó, nếu sử dụng không kiểm soát, không theo chỉ định, không có chuyên môn, ngay cả bác sĩ không phải chuyên khoa cũng có thể gây ngộ độc.

Bác sĩ cho hay: "Ngộ độc chloroquin rất nguy hiểm, biểu hiện là mờ mắt, mù, ù tai, điếc, co giật, hôn mê, loạn nhịp tim, tụt huyết áp và dễ tử vong nhanh. Khi đã ngộ độc thực sự, một cơ sở y tế nếu không đảm bảo tốt về hồi sức cấp cứu cũng khó có thể cứu sống bệnh nhân".

Theo quy định của Bộ Y tế, thuốc kê đơn có nghĩa là chỉ khi bác sĩ khám bệnh, kê đơn thuốc đó thì bệnh nhân mới được tới hiệu thuốc và trình đơn thuốc để mua, hiệu thuốc cũng chỉ được bán nếu có đơn thuốc từ bác sĩ. Người dân không thể tự mua hoặc hiệu thuốc không thể tự bán nếu không có đơn.

Theo VTV, bác sĩ khuyến cáo: Người dân không được tự ý mua, tự dùng loại thuốc này, cũng không được uống để phòng ngừa COVID-19 . Các cơ quan chức năng nên tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hiệu thuốc bán thuốc kê theo đơn mà không có đơn của bác sĩ. Hiện tại, điều đúng đắn là người dân cần bám sát các hướng dẫn của cơ quan y tế và cũng như hệ thống quản lý của đất nước để có các hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời, đúng đắn.





Trước đó, theo Reuters, tại Mỹ, một người đàn ông đã tử vong do tự uống chloroquine phosphate ở nhà, vợ ông cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Cặp vợ chồng ở độ tuổi 60 đã uống loại chloroquine phosphate dùng làm sạch bể cá, có hoạt chất tượng tự như thuốc sốt rét chloroquine.

Có thể do thiếu hiểu biết, cặp vợ chồng này đã mua loại thuốc trên dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng.

Thuốc sốt rét chloroquine gần đây được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc, Pháp,.. và có kết quả khá hứa hẹn. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu nào xác định liệu chloroquine có thực sự hiệu quả và an toàn để điều trị COVID-19 hay không. WHO khẳng định hiện chưa có loại vắc xin hoặc thuốc đặc trị được phê duyệt cho COVID-19, dù các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm những loại dược phẩm có sẵn, nhưng đa phần các bệnh nhân khỏi bệnh là do phác đồ điều trị và chăm sóc tích cực.

Chi Nguyễn (t/h)