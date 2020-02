Thương cảm những bác sĩ, cảnh sát qua đời vì kiệt sức trong 'cuộc chiến' chống dịch Covid-19

Theo China Peace đưa tin, ngày 10/2 cảnh sát Điền Kế Cường, thuộc văn phòng cảnh sát thành phố Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã qua đời vì kiệt sức sau gần 1 tháng lên tuyến đầu chống dịch.

Ông Điền qua đời ở tuổi 49

Khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới xuất hiện, ông Điền đã nhận nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại địa phương. Theo đó, nơi mà ông làm việc có gần 2.000 hộ gia đình và 5.000 người với khối lượng công việc không hề nhỏ.

"Bất kể việc gì xảy ra trong khu vực, cảnh sát Điền luôn nói anh sẽ đi và có thể làm được. Anh cũng đã chủ động nộp đơn xin gia nhập đội chống dịch", đồng nghiệp của ông Điền kể.

Bắt đầu từ những ngày đầu năm, cảnh sát Điền từng phải nhập viện vì tình trạng Sức Khỏe không tốt. Thế nhưng, ông đã không báo cáo với đơn vị và đồng nghiệp, sợ ảnh hưởng đến công việc chung. Sau khi xuất viện, ông đã lập tức trở lại làm việc bất chấp lời khuyên của vợ.

Đến ngày 4/2, cảnh sát Điền đã được chuyển đến Bệnh viện Tấn Thành cấp cứu với tình trạng sức khỏe xấu, nguy kịch. Tại đây, ông được chẩn đoán xuất huyết não. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông đã qua đời, chỉ sau 6 ngày điều trị. Cảnh sát Điền ra đi ở tuổi 49.

Chia sẻ với báo giới, con gái ông Điền cho hay: "Khi còn nhỏ, tôi rất muốn trở thành cảnh sát như bố. Bây giờ tôi đã là sinh viên năm 2 và sắp trở thành đồng nghiệp của bố nhưng ông đã ra đi mãi mãi".

Tin buồn tương tự cũng đã xảy đến với một nữ bác sĩ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Vị bác sĩ quả cảm đó là Xu Hui, phó trưởng nhóm và phó giám đốc của Trụ sở phòng chống viêm phổi Bệnh viện y học cổ truyền Nam Kinh.

Nữ bác sĩ Xui Hui qua đời vì kiệt sức

Vào ngày 23/1, khi dịch bệnh COVID-19 do chủng virus corona mới (nCoV) bùng phát, Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Kinh đã thành lập một trụ sở phòng chống và kiểm soát viêm phổi mới, với nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Trong đó, bà Xui Hui được bổ nhiệm làm trưởng nhóm với trách nhiệm hết sức cao cả. Được biết, trong suốt quá trình phòng chống COVID-19 bà và lãnh đạo đã làm việc liên tục trong 18 ngày liên tục.

Sau đó vào ngày 7/2, bà được Bệnh viện Nam Kinh thông báo qua đời ở tuổi 51, do "đổ bệnh bất ngờ" và kiệt sức sau 18 ngày làm việc không ngừng nghỉ. Sự ra đi đột ngột của bà đã khiến nhiều người thương tiếc. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Tô đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với nữ bác sĩ tâm huyết như sau:

"Các nhân viên y tế trong tình luôn đặt sức khỏe và cuộc sống của người dân lên hàng đầu. Họ đã đi đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19, hoàn thành sứ mệnh cao cả và đạo đức tuyệt vời bằng những hành động thiết thực. Từ bi là tinh thần đáng được tuyên dương và đồng chí Xu Hui là một đại diện xuất sắc."





Bác sĩ Lin Zhengbin và bác sĩ Lý Văn Lượng cũng đã qua đời vì nhiễm virus corona

Cũng vào ngày 7/2, bác sĩ Lý Văn Lượng được xác nhận qua đời vì nhiễm virus corona. Sự ra đi của anh đã được mọi người ghi nhận, gọi là "anh hùng", bởi Lượng là một trong 8 người đầu tiên lên tiếng cảnh báo về một dịch bệnh giống với SARS.

Hay như bác sĩ Lin Zhengbin (62 tuổi), chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực ghép thận với hơn 30 năm kinh nghiệm- bác sĩ Lin Zhengbin cũng qua đời ở tuổi 62 sau chưa đầy một tháng nhiễm virus corona.





Mẹ của bác sĩ Lý Văn Lượng khóc nức nở, không hiểu vì sao con qua đời

