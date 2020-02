Thương tâm cả gia đình 3 người tử vong tại chỗ sau va chạm với xe khách

Theo thông tin mới nhận được, hôm nay ngày 10/2, vào khoảng 11h, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại đoạn qua địa bàn xã Mường Thái, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La.

Chiếc xe khách va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, một gia đinh 3 người cùng đi xe máy lưu thông trên Quốc lộ 37, khi đến khu vực đèo Ban (xã Mường Thải) xảy ra va chạm với xe khách loại 29 chỗ lưu thông chiều ngược lại. Do cú va chạm mạnh khiến cả 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc và phân luồng giao thông.

Trao đổi về vụ việc, ông Đào Văn Nguyên- Chủ tịch UBND huyện Phù Yên cho biết, 3 nạn nhân tren là 2 vợ chồng và 1 người con, trú tại xã Mường Thải, huyện Phù Yên. Được biết, trước lúc xảy ra tai nạn, gia đình này đã đi xuống Bệnh viện Đa khoa Phù Yên, trên đường về xã Mường Thải khi đến khu vực đèo Ban thì gặp nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an phối hợp với viện kiểm sát điều tra, làm rõ.

