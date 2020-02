Thượng tướng Trần Đơn: Đã chuẩn bị hàng vạn chỗ ở trong doanh trại đón bà con từ vùng dịch về nước

Quân đội sẵn sàng đón bà con về nước là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong cuộc họp chiều 3/2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (nCoV) gây ra.

Báo điện tử Chính phủ đưa tin, chiều ngày 3/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên Ban Chỉ đạo cho biết thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Quân đội nhân dân Việt Nam đã ban hành kế hoạch với những giải pháp cụ thể và tổ chức triển khai trong toàn quân nhằm sẵn sàng ứng phó với dịch nCoV. Trong đó có việc chuẩn bị nơi ăn, chốn ở và các điều kiện cần thiết sẵn sàng đón bà con từ vùng dịch về nước, thực hiện cách ly y tế theo quy định phòng, chống dịch bệnh.

Theo Thượng tướng Trần Đơn, cho đến thời điểm hiện tại, các đơn vị quân đội đã tiếp nhận hơn 200 bà con trở về từ Trung Quốc. Những người trở về đều được bố chí nơi ăn, ở trong doanh trại quân đội và sinh hoạt theo tiêu chuẩn của quân đội.

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại cuộc họp

Mặc dù điều kiện trong quân đội không thuận tiện như ở nhà hay khách sạn nhưng cũng là chấp nhận được và đảm bảo điều kiện đặc biệt an toàn về dịch tễ. Điều này không chỉ tốt cho mỗi công dân mà còn tốt cho cả gia đình và xã hội

Thượng tướng Trần Đơn cũng khẳn định, quân đội sẽ làm hết sức mình với tinh thần tất cả vì Sức Khỏe đồng bào. Hiện toàn quân đã chuẩn bị sẵn hàng vạn chỗ ở trong doanh trại khi bà con từ vùng dịch về nước sẽ được tiếp đón chu đáo.



Bên cạnh đó, quân đội cũng phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan liên quan để theo dõi, chăm sóc sức khỏe, tiến hành sàng lọc nhằm sớm phát hiện những người mắc bệnh để tổ chức điều trị theo đúng quy định. Còn những người không mắc bệnh thì sẽ được về với gia đình.

Việt Nam đang tích cực phòng chống dịch bệnh lây lan

Ở một diễn biến liên quan, trước tình trạng nCoV đang diễn biến phức tạp, chiều 3/2, Thủ tướng chính phủ đã có văn bản chỉ đạo: Thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả nước ngoài nhập cảnh đến hoặc đi qua 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày. Đối với những trường hợp nghi nhiễm nCoV thì cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, các biện pháp tiêu độc, khử trùng gia đình, các hộ có tiếp giáp và cơ sở lưu trú nơi có người cách ly… Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với các ban ngành, cơ quan liên quan rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh và thực hiện cách ly các trường hợp nhập cảnh trên.



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chỉ đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các cơ sở lưu trú thực hiện việc cách ly các trường hợp nhập cảnh như trên, yêu cầu các địa phương rà soát chặt chẽ mọi hoạt động tại các khu di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh để tránh tụ tập đông người….

Nga Đỗ (t/h)