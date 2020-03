Thượng úy công an hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy manh động

Khi truy bắt nhóm tội phạm buôn ma túy, do bị nhóm này chống trả, tấn công, một thượng úy công an đã hy sinh.

Chiều 22/3, theo Zing , lãnh đạo huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết một thượng úy công an đã hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, các trinh sát thuộc Công an huyện Quế Phong đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để vây bắt nhóm nghi phạm buôn ma túy trái phép trên địa bàn xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Do nhận được tin báo một đối tượng người Lào sắp tổ chức vận chuyển ma túy trái phép từ bên kia biên giới vào địa bàn xã, lãnh đạo công an huyện đã cử tổ công tác đi xác minh và chuẩn bị các phương án để bắt giữ.

Do thông thạo địa hình xã Nậm Giải, Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (29 tuổi) đã xung phong đi đầu dẫn đường. Tuy nhiên, khi tổ công tác đang tiếp cận địa bàn thì bất ngờ có 2 đối tượng từ trong rừng lao ra, tay cầm theo dao. Hai đối tượng này dùng dao đâm trúng người Thượng úy Nghĩa. Mặc dù bị thương nặng, Thượng úy cố ra hiệu cho đồng đội đuổi theo. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để truy bắt các đối tượng, nhưng do địa hình hiểm trở nên các đối tượng trên đã nhanh chóng bỏ chạy vào rừng sâu.

Địa bàn xã Nậm Giải, huyện Quế Phong

Thượng úy được đồng đội nhanh chóng đưa tới Trung tâm y tế cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến trưa cùng ngày thượng úy đã hy sinh. Được biết, Thượng úy Nghĩa đã cưới vợ, có con nhỏ 3 tuổi. Hiện công an huyện và công an tỉnh đang khẩn trương truy bắt các nghi phạm buôn ma túy làm thượng úy Nghĩa hy sinh.

Trước đó, vào chiều 21/3, Ban chuyên án Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Nghệ An để bắt giữ đối tượng có hành vì Mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Đối tượng tên Vừ Bá Dơ (53 tuổi, ngụ xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn).

Đối tượng Vừ Bá Dơ

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 1.800 viên ma túy tổng hợp, một dao nhọn, 2 khẩu súng tự chế. Đáng chú ý, khi bị bắt, Dơ còn cố tình dùng súng và dao chống đối quyết liệt, khiến 02 trinh sát bị thương.

Your browser does not support HTML5 video.

Đánh án ma túy, một thiếu ta biên phòng hy sinh

Chi Nguyễn (t/h)