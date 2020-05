Thường xuyên đeo khẩu trang khi tập thể dục, người đàn ông bị thủng phổi lúc nào không hay

Theo Daily Mail, anh Zhang Ping, 26 tuổi, được đưa vào bệnh viện Trung ương Vũ Hán vào ngày 7/5 sau khi cảm thấy không thở được và đau tức ngực nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện thấy phổi trái của anh Zhang bị thủng và co lại đến 90%.

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ cho rằng nguyên nhân có thể do phổi của anh Zhang bị áp lực lớn khi đeo khẩu trang trong lúc tập luyện cường độ cao. Bệnh nhân cho biết thường xuyên đeo khẩu trang trong khi tập thể dục kể từ khi Vũ Hán dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Tuần đầu tiên, anh chạy mỗi ngày khoảng 3 km/ngày nhưng sau 1 tuần thì tăng thành 6 km/ngày. Anh Zhang nói có cảm thấy khó thở và không thoải mái khi vừa đeo khẩu trang vừa chạy bộ nhưng vì tuân thủ các quy định giãn cách xã hội nên anh vẫn thực hiện theo.



Đến ngày 7/5, sau khi chạy được khoảng 4km, anh bắt đầu cảm thấy không thở được và đau ngực nhẹ. Khi chạy thêm một lúc và đi bộ về nhà, anh nhận thấy cơn đau thắt ngực càng trầm trọng hơn.

Gia đình đưa nhập viện thì được bác sĩ chẩn đoán lá phổi co tới 90%, phổi trái của anh Zhang còn bị tràn khí và khiến trái tim bị đẩy về phía ngực phải. Nếu không nhập viện sớm, bệnh nhân chắc chắn đã bị đe dọa tính mạng.

Tại Trung Quốc đã ghi nhận một số nam sinh tử vong khi đeo khẩu trang tập thể dục



Theo thông báo của bệnh viện trên mạng xã hội vào ngày 11/5, hiện tình trạng của anh Zhang đã ổn định sau khi được phẫu thuật.



Cũng theo trang Daily Mail, thời gian vừa qua đã có ít nhất 3 nam sinh Trung Quốc tử vong trong giờ thể chất tại trường, hai trong số này đột tử khi đeo khẩu trang trong lúc tập thể dục.

