Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chiên tăng 13% nguy cơ tử vong ở phụ nữ

Cụ thể, nghiên cứu được công bố trên The BMJ (trước đây là Tạp chí Y học Anh) đã tiến hành theo dõi tổng số 1.06.966 phụ nữ đăng ký tham gia chương trình “Sáng kiến Sức khỏe Phụ nữ” trong độ tuổi từ 50 đến 79 để đánh giá. Việc đánh giá kéo dài trong mười tám năm, trong đó các nhà nghiên cứu quan sát mức độ thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chiên như gà, cá, động vật có vỏ, khoai tây chiên, tacos và khoai tây chiên của những phụ nữ này.

Trong thời gian nghiên cứu, đã có 31.588 phụ nữ tử vong, trong đó có 8.358 người chết là do các vấn đề về tim. Sau khi đã đến các yếu tố như giáo dục, thu nhập, lối sống và chất lượng chế độ ăn uống tổng thể, người ta thấy rằng những phụ nữ ăn ít nhất một khẩu phần thực phẩm chiên mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn 8% so với những người không ăn thực phẩm chiên. Đặc biệt, tiêu thụ gà rán có liên quan đến nguy cơ tử vong vì mọi nguyên nhân cao hơn 13% và 12% nguy cơ tử vong do các vấn đề liên quan đến tim. Ngoài ra, thường xuyên tiêu thụ cá tôm chiên có nguy cơ tử vong cao hơn 7%.