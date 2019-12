Hàng tấn bình sữa, núm ti giả... nhập lậu từ Trung Quốc 'phù phép' thành hàng Nhật, Hàn

Ngày 20/12, theo PLO, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết đơn vị vừa phát hiện một lô sản phẩm y tế cho mẹ bầu và Trẻ em nghi làm giả xuất xứ với số lượng cực lớn tại Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hải Nam, địa chỉ tại xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Các mặt hàng sản phẩm tại kho hàng của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hải Nam

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn các sản phẩm y tế như miếng dán hạ sốt, kim châm cứu, chỉ nha khoa, bao cao su, máy trợ thính, băng dính vết thương... và cả các sản phẩm cho trẻ em như bình sữa, núm ti giả.... Bước đầu kiểm đếm xác định có tới hàng chục tấn hàng hóa, số hàng hóa trên được lưu trữ trong 4 kho của doanh nghiệp, đều có dấu hiệu làm giả nguồn gốc xuất xứ, nghi nhập lậu

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất kho hàng của Công ty CP Thiết bị y tế Hải Nam

Khi lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất, nhân viên công ty đang đóng gói các sản phẩm, xếp hộp vào xe tải để chuẩn bị phân phối ra thị trường. Được biết, Công ty cổ phần Thiết bị y tế Hải Nam là một trong những đơn vị phân phối Thiết bị y tế lớn nhất tỉnh Bắc Ninh.

Theo báo Người lao động, khi kiểm tra kho, Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Hữu Hưng đã cho biết toàn bộ số sản phẩm do doanh nghiệp phân phối là nhập khẩu từ Trung Quốc. Một số sản phẩm đã được đăng ký với Cục kiểm định chất lượng, Bộ Y tế. Các sản phẩm này đều là những mặt hàng được ưa chuộng, có ảnh hưởng trực tiếp đến Sức Khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là đối tượng trẻ em.

Các sản phầm được đóng hộp với nhãn mác là hàng Nhật Bản, Hàn Quốc

Trao đổi với PV, Đại tá Bùi Đức An (trưởng phòng 7 – Cục Cảnh sát môi trường – Bộ Công an) cho biết, "Đây là các sản phẩm chủ yếu nhập từ Trung Quốc đưa về Việt Nam tiêu thụ, trong đó có rất nhiều sản phẩm có chữ Nhật Bản, để người tiêu dùng nhầm tưởng đó là sản phẩm của Nhật như sản phẩm miếng dán hạ sốt của trẻ nhỏ, nước muối sinh lý, tấm giữ nhiệt".

Tại kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm ghi thuộc thương hiệu Kichilachi của Nhật Bản nhưng không được đóng gói trong hộp mà lại.. đựng trong rổ. Ngoài ra, nhiều loại tem nhãm, vỏ hộp dùng để đóng gói sản phẩm lưu trong kho đều khi rõ sản xuất tại Hàn Quốc, Nhật Bản,... nhưng hàng hóa lại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện sản phẩm y tế Trung Quốc nghi dán chữ Nhật Bản. Clip: Vnews

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Chi Nguyễn (t/h)