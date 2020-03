Tiếc chiếc dép đánh rơi, tên cướp bị bảo vệ dân phố tóm gọn khi quay lại nhặt `của`

Theo Tuổi trẻ, Công an quận 7, TP.HCM cho biết đang tạm giữ một đối tượng cướp túi xách của cụ ông 64 tuổi. Đối tượng Nguyễn Quốc Nhật (28 tuổi, thường trú tỉnh Bình Định, tạm trú quận 7) đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Chiều 6/3, cụ ông T.D.C. (64 tuổi, trú quận 4) đang dừng xe bên đường Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7 thì bất ngờ bị đối tượng Nhật đi xe máy tới kè sát. Đối tượng nhanh chóng giật túi xách của ông C. và phóng xe chạy trốn khỏi hiện trường.

Đến đoạn ngã tư Nguyễn Cao - Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, Nhật phát hiện mình đã đánh rơi một chiếc dép trong lúc hành sự. Tiếc của, đối tượng quyết định quay xe máy lại vị trí cướp giật túi xách để nhặt dép rơi.

Tuy nhiên, khi quay trở lại đoạn đường trên, bảo vệ khu phố phát hiện Nhật có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã giữ lại và nhanh chóng báo tin cho công an phường Tân Phong. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt và đưa đối tượng về trụ sở. Tại đây, Nhật khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận đã cướp giật túi xách của ông C.

Trước đó vào ngày 12/2, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phan Nguyễn Nhật Thành (SN 2003, ngụ phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vì hành vi "Cướp tài sản" . Tối 28/1, Thành đi chơi rồi hết tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau đó, đối tượng lấy kéo ở nhà và đi dạo quanh khu vực phường Hòa Quý để tìm "con mồi".

Thành bắt gặp chị Huỳnh N.T.M. (SN 2000, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang đi xe máy lại gần, có đeo túi xách nên quyết định tiếp cận, xin đi cùng. Đi được một đoạn, Thành lấy kéo ra đe dọa chị M., yêu cầu chị M. phải đưa tài sản. Đối tượng mò lấy số tiền 10.000 đồng của chị M. cùng điện thoại rồi trực nhảy xuống xe. Tuy nhiên, chị M bất ngờ vít mạnh tay ga, khiến chiếc xe lao về phía trước và nhanh tay thúc cùi trỏ vào tên cướp. Thành trúng đòn, mất thăng bằng ngã ngửa xuống đường, bất tỉnh nhân sự.

