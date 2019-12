Tiêm vắc xin cúm cho bà bầu là biện pháp hiệu quả ngăn ngừa virus cúm tấn công cho cả mẹ và bé. Đặc biệt, vắc xin còn có tác dụng bảo vệ trẻ từ khi chào đời cho tới 6 tháng tuổi.

Phụ nữ mang thai rất dễ bị cúm và biến chứng nặng



Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai là một trong số những đối tượng dễ mắc cúm cũng như có nguy cơ cao gặp biến chứng nguy hiểm. Nguyên nhân do sự hình thành thai nhi chưa đáp ứng được sự gia tăng thân nhiệt của người mẹ, khiến người mẹ dễ bị bệnh. Mặt khác, trong thời gian mang thai, sức đề kháng của mẹ có thể bị suy yếu khiến cơ thể dễ bị virus tấn công.



Theo bác sĩ Nguyễn Công Định - Phó Giám đốc Trung tâm Khám điều trị sản phụ khoa và Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, phụ nữ mang thai không chỉ dễ mắc cúm mà còn có nguy cơ cao bị biến chứng nguy hiểm.

Phụ nữ có thai mắc cúm có nguy cơ bị biến chứng nguy hiểm



Bà bầu bị cúm nguy hiểm nhất trong giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Cụ thể, phụ nữ mang thai mắc cúm trong tam nguyệt cá thứ nhất rất dễ gây sảy thai, thai chết lưu, thai nhi bị dị tật hoặc gây sinh non. Một số chủng virus cúm có thể khiến thai nhi bị dị tật bẩm sinh như sứt môi, đục thuỷ tinh thể...



Biến chứng cúm với chính bà bầu cũng vô cùng nguy hiểm phổ biến như viêm phế quản , hay nghiêm trọng hơn là viêm phổi , viêm tai giữa, nhiễm trùng máu gây ra sự giảm huyết áp nghiêm trọng (sốc nhiễm khuẩn), viêm màng não, viêm não, viêm nội tâm mạc… có thể suy đa tạng và tử vong.



Do đó, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ bị cúm, các mẹ cần liên hệ với bác sĩ để được tư vấn. Khi đã có biện pháp can thiệp nhưng nhận thấy các triệu chứng không thuyên giảm hoặc nặng hơn như: khó thở, đau họng nhiều, ho khạc đàm xanh, sốt cao dai dẳng và tức ngực... chị em cần cần nhập viện ngay.



Tiêm vắc xin cúm cho bà bầu hiệu quả đến đâu?



Theo khuyến cáo của Cơ quan kiểm soát bệnh truyền nhiễm Mỹ, tiêm vắc xin cúm cho bà bầu là cách bảo vệ an toàn nhất khỏi virus cúm. Trên thế giới cũng như tại Việt Nam vắc xin cúm được chứng minh là không gây hại cho bà mẹ và cả em bé trong bụng.

Tiêm vắc xin cúm cho bà bầu mang lợi ích gấp đôi bảo vệ sức khỏe cả mẹ và bé



Không ít chị em thắc mắc tiêm phòng cúm trước khi mang thai bao lâu? Bác sĩ khuyên rằng bà bầu trong bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ cũng có thể chích ngừa cúm. Kháng thể trong vắc xin bắt đầu hoạt động sau 2 ngày kể từ khi tiêm. Tuy nhiên, tốt nhất chị em nên tiêm vắc xin cúm ít nhất 1 tháng trước khi có thai.



Tiêm vắc xin cúm cho bà bầu được các chuyên gia khuyến cáo bởi mang lại lợi ích gấp đôi khi cho cả bà mẹ và thai nhi.

Vắc xin cúm mùa không chỉ bảo vệ bà bầu trong suốt thời gian mang thai, mặt khác các kháng thể được truyền từ cơ thể mẹ sang cho thai nhi và tạo ra sức đề kháng cho trẻ. Trẻ sẽ được bảo vệ khỏi virus cúm từ khi chào đời cho tới 6 tháng tuổi. Trẻ tối thiểu 6 tháng tuổi đã có thể chích ngừa cúm.

Vì sao cúm A nguy hiểm với bà bầu, trẻ em. Video: VTC14

