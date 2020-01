Nên tiêm vắc xin sởi vào thời điểm nào để phòng bệnh tốt nhất?

Bệnh sởi do virus thuộc họ Paramyxovirus gây nên. Bệnh có thể xảy ra ở cả người lớn, trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai . Người lớn chưa từng mắc bệnh hoặc chưa tiêm vắc xin cũng có nguy cơ mắc bệnh.



Theo các chuyên gia, virus sởi có thể tồn tại trong không khí và trên các bề mặt đồ vật đến 2 tiếng nên chúng có khả năng lây lan qua đường hô hấp rất cao. Nếu một người không có miễn dịch và thời điểm lây nhiễm khi người bệnh đang ở giai đoạn trước và sau phát ban 4 ngày thì nguy cơ lây bệnh lên tới 90%.



Theo Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) quốc gia, vắc xin sởi có thể phòng bệnh ngay cả khi đã tiếp xúc với người bệnh. Cụ thể, nếu tiêm vắc xin trong vòng 72 giờ kể từ khi tiếp xúc với nguồn bệnh vẫn cho tác dụng phòng bệnh hiệu quả. Nếu tiêm vắc xin trong vòng 6 ngày kể từ khi tiếp xúc nguồn bệnh thì vẫn có nguy cơ mắc bệnh nhưng có thể phòng tránh biến chứng nặng.



Theo lịch tiêm chủng đối với vắc xin sởi trong chương trình TCMR do Bộ Y tế phê duyệt quy định. Tiêm vắc xin sởi mũi thứ nhất cho trẻ đủ 9 tháng tuổi và mũi thứ hai khi trẻ 18 tháng tuổi. Những trẻ trên 18 tháng tuổi chưa tiêm đủ hai mũi vắc xin sởi cần tiêm đủ mũi càng sớm càng tốt.

Tiêm vắc xin sởi trong vòng 3 ngày kể từ khi tiếp xúc với nguồn bệnh vẫn cho tác dụng hiệu quả



Trong tiêm chủng thường xuyên, mũi thứ nhất khi trẻ 9 tháng tuổi và mũi thứ hai khi trẻ 18 tháng tuổi. Cần tiêm mũi thứ hai vào lúc 18 tháng tuổi bởi vì: các trường hợp sau tiêm mũi thứ nhất chưa có đáp ứng miễn dịch cần sớm được tiêm mũi thứ hai.



Trong tiêm chủng chiến dịch: thực hiện tiêm vắc xin cho tất cả các đối tượng trong phạm vi của chiến dịch. Khoảng cách tối thiểu giữa 2 mũi tiêm vắc xin sởi là 1 tháng.



Đối với vắc xin sởi tiêm chủng dịch vụ: tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tất cả các lứa tuổi đều có thể tiêm vắc xin sởi.



Chỉ tiêm vắc xin sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi khi có chỉ đạo của chương trình TCMR trong trường hợp cần thiết. Tất cả các trường hợp tiêm vắc xin sởi trước 9 tháng tuổi cần tiêm ngay vắc xin khi đủ 9 tháng tuổi. Mũi tiêm trước 9 tháng tuổi không được tính là 1 mũi vắc xin. Có thể lặp lại mũi 3 vào lúc 4-6 tuổi, khoảng cách tối thiểu của 2 mũi là 1 tháng.



Đối với trẻ trên 12 tháng, trẻ lớn và người lớn không có miễn dịch sởi nên tiêm hai mũi vắc xin sởi, cách nhau ít nhất 28 ngày trước khi tiếp xúc với vùng dịch. Phụ nữ nếu chưa có kháng thể nên tiêm phòng mũi sởi - quai bị - Rubella (MMR) trước khi có ý định mang thai.

Your browser does not support HTML5 video.

Phòng ngừa bệnh sởi. Video: Thanh niên