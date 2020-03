Tiền đạo Dybala và bạn gái nhiễm bệnh dịch, “bóng ma” COVID-19 tiếp tục bủa vây Juventus

Rạng sáng ngày 22/3 (theo giờ Việt Nam ), tiền đạo Paulo Dybala xác nhận, anh và bạn gái dương tính với COVID-19. Cả hai hiện có Sức Khỏe tốt, không có triệu chứng nào kể từ hôm cách ly ngày 11/3. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm mới nhất lại cho thấy cả hai nhiễm COVID-19.

Trên Twitter, Dybala viết: “Xin chào mọi người, tôi muốn thông tin đến các bạn rằng chúng tôi đã nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 và cả tôi lẫn Oriana đều dương tính. May mắn là chúng tôi đang ở trong điều kiện hoàn hảo. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn”.

Tính đến thời điểm hiện tại Dybala là người thứ 3 của Juventus dương tính với COVID-19. Trước đó, Juventus đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm bệnh là trung vệ Daniele Rugani và tiền vệ Blaise Matuidi. Ruganni được phát hiện nhiễm bệnh hôm 11/3, còn Matuidi được xác định nhiễm hôm 17/3. Hiện các cầu thủ đang được cách ly và điều trị tích cực.

Chân sút người Argentina là cầu thủ thứ 3 tại Juventus nhiễm COVID-19

Không chỉ các cầu thủ bị ảnh hưởng mà ngay cả các câu lạc bộ bóng đá có “số má” trên thế giới cũng bị chao đảo. Juventus chuẩn bị cắt giảm 30% lương của các cầu thủ do dịch COVID-19 và Ronaldo có thể mất tới 8,5 triệu bảng Anh vì điều này.

Cụ thể, trước việc các câu lạc bộ phải nghỉ dài hạn vì dịch, làm ảnh hưởng nặng nề đến tài chính của họ, thì chủ tịch LĐBĐ Italia - Gabriele Gravina vừa đề xuất các CLB cắt giảm lương thưởng của cầu thủ và nhân viên để hạn chế thiệt hại. Theo đó, các đội bóng ở Ý (từ Serie A đến Serie C) sẽ phải giảm ít nhất 20% đến 30% tiền lương của các cầu thủ . Điều này đồng nghĩa với việc các Ngôi Sao bóng đá như Ronaldo sẽ chịu thiệt hại về kinh tế không hề nhỏ.

Hiện Ronaldo đang lĩnh khoảng 30 triệu bảng Anh mỗi năm ở Juventus. Nếu bị cắt giảm 30% lương thì ngôi sao này sẽ mất đến 8,5 triệu bảng Anh thu nhập. Con số này nếu đổi ra tiền Việt Nam sẽ rơi vào khoảng hơn 231 tỷ đồng.

Đại dịch đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới trong đá trong nhiều ngày qua. Hàng loạt các giải đấu lớn nhỏ bị hoãn vô thời hạn. Bên cạnh đó, các giải đấu trong tương lai gần như EURO2020 hay Copa America đã phải dời sang năm sau, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh.

EURO 2020 và Champions League có nguy cơ bị hủy vì Covid-19

Nga Đỗ (t/h)