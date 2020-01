  Giải mã lý do AFC đánh giá Tiến Linh là ngôi sao đáng xem nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á

Điều này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Trong khi đó, ở VCK U23 châu Á 2018 Nguyễn Quang Hải chính là ngôi sao số 1 của lứa U23 Việt Nam với 5 pha lập công, mà dấu ấn đáng nhớ nhất chính là pha đá phạt hàng rào đẳng cấp trong trận chung kết với U23 Uzberkistan. So về kinh nghiệm trận mạc, cùng tài năng từ lứa trẻ tới đội tuyển quốc gia, Quang Hải vẫn là đầu tàu và là linh hồn của U23 Việt Nam tại giải đấu trên đất Thái.

Tuy nhiên, nhìn ờ góc độ nào đó, suy luận của trang chủ AFC không phải không có cơ sở. Trang chủ AFC nhận định về Tiến Linh như sau:

Tiến Linh được trang chủ AFC đánh giá là cầu thủ đáng xem nhất của U23 Việt Nam

"Quang Hải được nói tới rất nhiều, nhưng U23 Việt Nam còn sở hữu nhiều tài năng trẻ khác, một trong số đó là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, người đã tỏa sáng ở cấp độ ĐTQG. Cầu thủ này từng chơi ở Asian Cup 2019. Trong năm 2019, Tiến Linh có một siêu phẩm sút xa tung lưới UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Còn ở cấp CLB, chân sút này từng ghi bàn thắng ở AFC Cup 2019".

Trong SEA Games 30, Tiến Linh cùng với Đức Chinh đã thực sự tỏa sáng

Nhắc tới sự thành công vang dội của U22 Việt Nam, khi xuất sắc giành tấm HCV sau 60 năm chờ đợi ở SEA Games 30, Tiến Linh đóng góp một vai trò không nhỏ. Tại SEA Games 30, trong trận đấu với U22 Singapore và U22 Indonesia, cùng với Đức Chinh, Tiến Linh đã ghi bàn thắng đầu tiên trên hàng công. Lúc đó, người ta gọi đùa rằng, đây chính là "vận son" của ông Park, khi cho bộ đôi kết hợp cùng nhau.

Tiến Linh vẫn là một nhân tố tiềm năng của U23 Việt Nam ở VCK U23 Châu Á

Rồi như trận bán kết trước U22 Campuchia và chung kết trước U22 Indonesia, ông Park tiếp tục bố trí Hà Đức Chinh và Tiến Linh đá chính. Cả hai trận, U22 Việt Nam toàn thắng và đoạt ngôi vô địch đầy xứng đáng.

Tổng kết ở cả 4 trận đấu, tiền đạo Tiến Linh ghi 3 bàn thắng, kết hợp với Đức Chinh, họ là "phương án 1" đầy triển vọng cho U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo trong hành trình chinh phục VCK U23 châu Á 2020.

Your browser does not support HTML5 video.

Thăm nhà Tiến Linh và chuyện cậu bé 10 năm mới được gặp mẹ - Vlog Minh Hải