Tiếp bước xăng dầu gas giảm giá kỷ lục, từ 1/4 giảm 69.000 đồng/bình 12kg

Theo tin từ Kinh tế đô thị, chiều ngày 31/3, Công ty Gas Pacific Petro, City Petro, ESGas cho biết, từ ngày 1/4, giá gas giảm 69.000 đồng/bình 12kg.

Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh (Saigon Petro), giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 277.000 đồng/bình 12kg. Giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 277.000 đồng/bình 12kg.



Các hãng gas khác như Gas Petrolimex cũng giảm 69.000 đồng/bình 12kg. Giá bán lẻ đến người Các hãng gas khác như Gas Petrolimex cũng giảm 69.000 đồng/bình 12kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng 275.000 đồng/bình 12kg.

Việc giá gas giảm mạnh như vậy là do giá gas thế giới tháng 4 công bố 235 USD/tấn, giảm 220 USD/tấn so với tháng trước nên các công ty đã điều chỉnh giảm theo.

Giá gas giảm cao nhất trong vòng 9 năm qua

Nói về vấn đề này, đại diện công ty gas Pacific cho biết thêm, trong tháng 3 có thời điểm giá gas thế giới giảm mạnh, ngành gas trong nước dự đoán giá gas trong nước sẽ giảm đến 97.000 đồng/bình 12kg. Nhưng đến hôm nay, giá gas thế giới chốt và mức giảm là 69.000 đồng/bình 12kg.

Như vậy, đây là lần đầu tiên giá gas giảm sâu như thế kể từ tháng 8/2011 đến nay. Trong vòng 9 năm qua, giá gas giảm mạnh nhất cũng chỉ đạt 58.000 đồng/bình 12kg. Tính từ đầu năm đến nay, giá gas đã giảm 3 lần liên tiếp, tổng cộng là 108 nghìn đồng/bình 12kg.

Trước đó, giá xăng dầu cũng giảm kỷ lục từ 15h ngày 29/3. Cụ thể, xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 4.252 đồng/lít còn 12.560 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 4.100 đồng/lít còn mức tối đa 11.956 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.776 đồng/lít còn 11.259 đồng/lít, dầu hỏa giảm 2.705 đồng/lít còn 9.141 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.048 đồng/kg còn 9.453 đồng/kg.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp xăng trong nước giảm giá, với mức giảm tổng cộng của xăng RON 95 là 8.426 đồng/lít, xăng E5 RON 92 là 7.925 đồng/lít. Tính từ tháng 4/2009, hiện giá bán lẻ xăng trong nước đang ở mức thấp nhất trong vòng 11 năm trở lại đây.

Your browser does not support HTML5 video.

Giá thịt lợn cũng có xu hướng giảm

Nga Đỗ (t/h)