Tiếp vụ Bí thư xã giết cháu, giả chết: Nợ nần do máu “lướt sóng” trên sàn cà phê và buôn đất?

Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi Giết người . Đồng thời, mở rộng điều tra về những nghi ngờ xung quanh việc giả chết trục lợi tiền bảo hiểm, xâm phạm mồ mả, hài cốt…

Sau khi án được phanh phui, dư luận huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) rấy lên thông thông tin Đỗ Văn Minh “máu” lên sàn giao dịch cà phê và mua bán đất đai nên dẫn đến nợ nần hàng chục tỷ đồng. Gần đây bị thúc ép trả nợ nhưng không bán được đất nên mới lập kể “ve sầu thoát xác” để trốn nợ và trục lợi bảo hiểm.

Bị cáo Minh sau khi bị bắt

Xoay quanh vấn đề này, theo tin từ Tiền Phong, ngày 16/5, một cán bộ vốn là lãnh đạo huyện Lâm Hà cho biết, Minh có tham gia sàn giao dịch cà phê và thua lỗ tiền tỷ.

Trong quá trình điều tra vụ giết người đốt xác do Minh thực hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiến hành xác minh, phát hiện đối tượng này tham gia sàn giao dịch cà phê, thua lỗ nặng do giá cà phê giảm mạnh. Cùng với đó, Minh còn đam mê bất động sản, vay nợ thu mua đất. Đến khi bị thúc ép trả nợ, Minh không bán được đất, ngay cả lô thửa mà người đã đặt cọc.