Tiếp vụ “cô giáo kêu oan”: Thông tin chính thức từ công an Quy Nhơn

Trao đổi với PV Sức Khỏe Cộng đồng, Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm – Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn cho biết:“Khi khiếu nại lần đầu, cơ quan giải quyết vụ việc này sẽ trả lời, cụ thể đây là công an phường Lê Lợi. Anh Dũng (ông Nguyễn Văn Dũng – PV), trưởng Công an phường Lê Lợi sẽ trực tiếp làm việc, trả lời cho chị ấy. Sau đó, chị ấy làm đơn tố cáo thì C ông an thành phố đã lập tổ xác minh và đã có kết luận trả lời.”