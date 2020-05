Tiếp xúc gần với đồng nghiệp nhiễm COVID-19, 4 bộ trưởng và gần nửa Thượng viện phải cách ly

Tính đến ngày 19/5, Chile đã ghi nhận tổng cộng hơn 46.000 ca nhiễm COVID-19 với 478 trường hợp tử vong. Trong đó, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh tại nước này là thủ đô Santiago khi chiếm tới 80% tổng số ca bệnh. Tuần qua, thủ đô Chile đã được áp dụng lệnh phong tỏa toàn diện nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Dù Chile đã thực hiện các biện pháp khống chế dịch bệnh được hơn 1 tháng, ngày 13/5 nước này vẫn ghi nhận tỷ lệ ca nhiễm mới/ngày tăng gần 60%. Tuy nhiên, Chính phủ của Tổng thống Sebastian Pinera vẫn duy trì mô hình phong tỏa chọn lọc thay cho phong tỏa toàn quốc.

Ảnh minh họa.



Thậm chí trước đó, để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra trước tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, cơ quan chức năng Chile đã xây sẵn những nghĩa trang mới với hàng ngàn ngôi mộ.



Liên quan đến tình hình dịch bệnh nước này, một nửa trong số 50 thành viên Thượng viện Chile cùng 4 bộ trưởng đã phải thực hiện các quy định cách ly sau khi tiếp xúc với ít nhất 3 đồng nghiệp dương tính với COVID-19.



Zing dẫn lại lời chia sẻ của Bộ trưởng Tài chính Ignacio Briones và Chánh văn phòng Chính phủ Felipe Ward trên Twitter đều xác nhận đã xét nghiệm SARS-CoV-2 và nhận kết quả âm tính. Tuy nhiên, cả hai người này đều phải tiếp tục cách ly để chờ tiến hành việc xét nghiệm lần 2.



Ông Briones cho biết mình được xét nghiệm lần 1 vào 15/5, sau đó được cách ly vì đã tiếp xúc với Thượng nghị sĩ Jorge Pizarro (thuộc Ủy ban Tài chính Thượng viện) - người được xác định nhiễm COVID-19.

Ảnh minh họa.



Theo AFP, 2 thành viên khác của nội các là Bộ trưởng Nội vụ Gonzalo Blumel và Bộ trưởng Phát triển Xã hội Sebastian Sichel cũng đang cách ly. Trước đó, Bộ trưởng Sichel đã không đeo khẩu trang trong cuộc hội thảo với ít nhất 3 nhà báo dù đã tuân thủ các hướng dẫn về giãn cách xã hội



Tính đến cuối tuần vừa qua, đã có khoảng 20 nghị sĩ ở Chile bắt đầu cách ly sau khi tiếp xúc với Thượng nghị sĩ Pizarro và một Thượng nghị sĩ khác cũng nhiễm COVID-19, chính là Phó Chủ tịch Thượng viện Rabindranath Quinteros. Ông Quinteros ngay trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính đã đi miền Nam Chile vào 15/5. Bên cạnh đó, Thượng nghị sĩ Manuel Jose Ossandon cũng xác nhận bản thân dương tính với virus SARS-CoV-2 trong một đoạn video.



Chile xây nghĩa trang mới hàng ngàn mộ để phòng ngừa dịch COVID-19 diễn biến xấu. Nguồn: Vietnam+



Thùy Nguyễn (t/h)