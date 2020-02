Tiết lộ bất ngờ của người vợ về cán bộ thú y liên quan đến vụ mua bán trinh tiết học sinh ở Ba Vi

Trong quá trình điều tra về vụ mua bán trinh tiết trẻ em ở Ba Vì, Công an đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với H. - cán bộ thú y xã Khánh Thượng vì có liên quan.

Liên quan đến việc, một cán bộ thú y bị nghi ngờ có liên quan đến đường dây mua bán trinh tiết Trẻ em xảy ra trên địa bàn xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì, Hà Nội), ngày 24/2, Công an huyện đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về đường dây mua bán trinh tiết học sinh.

Theo 24h, đối tượng này tên là H. – cán bộ thú y xã Khánh Thượng. Đối tượng H. đã bị bắt gần 1 tháng vì có liên quan đến đường dây mua bán trinh tiết học sinh xảy ra trên địa bàn huyện. Việc đối tượng H. bị bắt khiến đồng nghiệp, hàng xóm, người thân rất bàng hoàng.

Các nạn nhân là học sinh trường THCS Khánh Thượng

Theo lãnh đạo xã Khánh Thượng, H. thuộc diện gia đình cơ bản, có nhân thân tốt, thành phần gia đình đều là công chức, viên chức nhà nước. H. ly hôn vợ khá lâu, sau đó tái hôn và có thêm một người con. Trước khi bị bắt, H. là cán bộ xã và có một tiệm thuốc thú y tại nhà.

Việc H. bị Công an bắt khiến ai cũng bất ngờ. Trả lời báo chí về việc này, vợ H. cho biết: “Chồng tôi lúc nào anh cũng tốt với vợ con. Thực sự bản thân tôi cũng không ngờ đến việc này có thể xảy ra. Đến bây giờ khi nghe mọi người nói tôi cũng không tin. Từ hôm xảy ra sự việc, mỗi lần đồng nghiệp anh ấy ra đây đều hỏi anh có sao không, vì họ nghĩ là người khác chứ không phải chồng tôi”.

“Ở nhà, chồng tôi cũng khôi chơi bời gì cả. Nếu có đi ăn uống cùng anh em đồng nghiệp thì chỉ khoảng 20h là về với vợ con. Thậm chí anh đi làm cũng đều để ý, mỗi lúc lại nhắn tin về cho vợ. Cuộc sống của gia đình tôi bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Hai vợ chồng gần như suốt ngày ở gần nhau, chỉ thỉnh thoảng đi họp một lúc rồi về còn lại tôi không thấy chơi bời gì”, vợ H. nói thêm.

Được biết, hôm Công an huyện xuống ký biên bản bắt giữ khẩn cấp, vợ H. còn tưởng là nhầm chồng với một người khác cũng tên H. ở gần nhà. Thế nhưng, sự thật, H. bị cáo buộc có liên quan đến đường dây mua bán trinh tiết trẻ em xảy ra trên địa bàn huyện Ba Vì.

Sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ

Như báo chí đã đưa tin, đường dây môi giới mại dâm các nữ sinh cấp 2 (trường THCS Khánh Thượng) bắt đầu bị phát hiện từ tháng 12/2019, sau khi hiện trưởng nhà trường phát hiện một số học sinh có biểu hiện khác thường. Hiệu trưởng đã gọi các em lên phòng làm việc để hỏi thông tin. Qua làm việc, phát hiện các em có liên quan đến đường dây mua bán dâm nên đã trình báo với chính quyền xã.

Xác định đây là vụ việc vượt quá thẩm quyền nên chính quyền xã Khánh Thượng đã báo cáo lên UBND huyện Ba Vì. Sau đó, UBND huyện Ba Vì đã có công văn gửi các đơn vị chức năng và Công an huyện Ba Vì để tiến hành điều tra, xác minh thông tin.

Qua điều tra, các đối tượng trong đường dây này dụ dỗ học sinh nữ bằng chiêu thức “việc nhẹ lương cao”. Khi các em nhận lời thì sẽ có xe đón đi xa, dụ vào nhà nghỉ, ép bán dâm. Mỗi lần bán dâm nhận từ 5 – 10 triệu đồng. Nhưng các em chỉ nhận về tay 500.000 đồng đến 2 triệu, phần còn lại những kẻ điều hành sẽ ăn chặn. Thậm chí có em học sinh ra về tay trắng.

Theo lãnh đạo xã, các nạn nhân trong vụ án này chủ yếu là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ít được gia đình quan tâm nên đã bị các đối tượng xấu dụ dỗ.

Đường dây mua bán trinh tiết học sinh ở Ba Vì gây phẫn nộ dư luận

Nga Đỗ (t/h)