Tiết lộ danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xảy ra ở Tam Đảo ngày 26/4

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở Tam Đảo vào ngày 26/4, Ủy ban ANGT tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 26/4, tại vòng cua km21 đường quốc lộ 2B đi lên thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xe ô tô 4 chỗ mang BKS 24A-100.36 đã va chạm với 1 xe máy (chưa rõ biển số) đi cùng chiều làm cả 2 xe lao xuống vực sâu 200 m. Hậu quả khiến 4 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định: Đặng Đình Phúc (SN 1936); Vũ Thị Thành (SN 1942); Nguyễn Văn Thính (SN 1971), cả 3 người này ngồi trên xe ôtô con và Phùng Đức Chung (SN 2001, điều khiển xe máy).

Hiện trường vụ tai nạn

Về vụ tai nạn nghiêm trọng trên, ngay sau khi nhận được báo cáo nhanh, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra, xác minh nguyên nhân, đặc biệt cần kiểm tra nồng độ cần, ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông vụ tai nạn ở Tam Đảo khiến 5 người thương vong.

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tối ngày 26/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, khắc phục hậu quả.

Theo tờ ANTĐ, Phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo UBND và Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung ưu tiên cứu chữa nạn nhân bị thương, giảm thiểu thiệt hại về người. Đồng thời khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, đặc biệt cần kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện trong vụ tai nạn giao thông trên.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, động viên và chuyển lời hỏi thăm, chia buồn của Phó thủ tướng đến gia đình các nạn nhân không may tử vong. Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia cùng các cơ quan chức năng làm việc với cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Đảo để đánh giá, phân tích về nguyên nhân vụ tai nạn, đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, không để xảy ra các vụ tương tự.

Cách đây 2 năm tại Tam Đảo cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng

