Bất ngờ danh tính chủ chiếc xe bán tải bị thiêu rụi trên quốc lộ 28

Chiều 4/5 một lãnh đạo VKSND huyện Đắk G’Long (tỉnh Đắk Nông) cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đồng thời xác định danh tính chủ xe và đang xác định danh tính nạn nhân bên trong.

Hiện trường chiếc xe bị cháy



Ông Hoàng Huy Tùng, Chủ tịch UBND xã Đắk Som (huyện Đắk G’long, Đắk Nông) cho biết, người nhà đã xác nhận chiếc xe bị thiêu rụi là của ông Minh. Ngày 1/5, ông Minh điều khiển xe ô tô trên từ tỉnh Lâm Đồng sang tỉnh Đắk Nông và chưa trở về.



Sáng 4/5/2020, Đảng ủy xã Liên Hà họp giao ban nhưng ông Minh vắng mặt và điện thoại cũng không liên lạc được. Người thân của ông Minh đã đến xã Đắk Som để cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. Dù khẳng định chủ nhân chiếc xe nhưng chưa thể biết nạn nhân chết cháy bên trong có phải ông Minh hay không.

Báo Giao thông dẫn lời Chủ tịch UBND xã Đắk Som cho hay: “Chưa thể khẳng định chính xác có phải ông Minh hay không, dù người nhà đã khẳng định chiếc ô tô đó (51C-715.70-PV) là xe ông M. thường xuyên sử dụng. Vào những ngày cuối tuần, ông Minh điều khiển xe từ xã Liên Hà (huyện Lâm Hà) sang bên huyện Đắk G’long làm vườn”.

Ông Nguyễn Viết Khê, Chủ tịch UBND xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Đắk Nông) cũng xác nhận: “Sáng nay (4/5), xã có liên lạc với anh Minh nhưng không thể liên lạc được. Sau khi sự việc xảy ra, người trong xe bị cháy không nhận dạng được. Để xác định có đúng anh Minh hay không thì chưa có câu trả lời, phải chờ cơ quan công an”.



Phía Cơ quan Cảnh sát điều tra đã gửi mẫu vật tới Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) để giám định ADN, xác định nhân thân của nạn nhân bị chết cháy trong xe.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 7h ngày 4/5, người dân đi trên quốc lộ 28, đoạn qua thôn Bon B'nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) phát hiện chiếc xe bán tải BKS: 51C-715.70 (nhãn hiệu Mazda BT50) chạy hướng Đắk Nông – Lâm Đồng bị cháy rụi nằm sát mép đường bên phải. Toàn bộ thiết bị máy móc xe bị cháy hư hỏng hoàn toàn, bên trong xe có một thi thể biến dạng.

