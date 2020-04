Tiết lộ đường tình duyên ngặt nghèo của ác phụ hạ sát con trai 3 tuổi ở Bắc Ninh

Liên quan đến vụ án ác phụ hạ sát con trai 3 tuổi, hôm qua (ngày 2/4), Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dung (20 tuổi, quê ở xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là cháu Vi Văn Bách (SN 2017, con trai Dung). Vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ của anh Đặng Văn Tình (SN 1986, cùng quê với Dung) ở phường Khắc Niệm (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Trong quá trình điều tra nhân thân cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên, cơ quan chức năng phát hiện, trước khi trở thành ác phụ, Dung đã phải trải qua nhiều áp lực trong chuyện yêu đương cũng như áp lực làm mẹ. Nhưng đó không phải lý do để bào chữa cho tội ác giết người của nghi can.

Theo điều tra, chưa đầy 17 tuổi Dung đã vướng vào lưới tình, rồi mang thai với bạn trai nhưng không đăng ký kết hôn. Sinh con được một thời gian ngắn thì Dung và chồng “hờ” có nhiều bất đồng quan điểm nên đã chia tay. Dung ôm con về nhà mẹ đẻ sống một thời gian rồi lại ôm con từ Nghệ An ra Bắc Ninh làm thuê, kiếm tiền nuôi con

Mới 20 tuổi nhưng Dung đã trải qua 2 cuộc tình đầy ngang trái

Khoảng 2 năm gần đây, Dung có quên và nảy sinh tình cảm với anh Đặng Văn Tình vì hai người làm cùng Công ty nhựa tại phường Khắc Niệm (TP Bắc Ninh). Sau đó, Dung dọn về ở chung nhà trọ với anh Tình. Hàng ngày, Dung và anh Tình đi làm thì gửi con cho một người ở gần đó giữ hộ.

Vì yêu Dung và thấy hoàn cảnh cháu Bách đáng thương nên anh Tình có ý định tiến xa hơn. Nhưng sau một thời gian, chuyện tình cảm của hai người bị gia đình anh Tình biết được nên ra sức ngăn cấm. Họ không cho anh tình lấy Dung vì Dung đã có một đời chồng lại thêm đứa con nhỏ.

Trước áp lực từ gia đình người yêu, Dung quyết định chia tay nhưng anh Tình không đồng ý, nhiều lần níu kéo tình cảm. Chính vì thế giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Thêm nữa, thời gian gần đây Dung nghe phong phanh nhiều người đồn thổi rằng, anh Tình có “bạn gái mới” nên càng cảm thấy đau khổ, chán nản, u uất hơn.

Vì biết rõ sự thật nên khoảng 15h ngày 30/3, Dung và anh Tình gặp nhau ở công ty nói chuyện. Vì không có chung quan điểm nên cả hai xảy ra cãi vã. Lúc này, Dung kéo chiếc áo trong tủ quần áo rồi về trước. Dung đi đến cổng thì anh Tình đuổi theo giằng chiếc áo nên hai người đều bị thương ở tay. Sau đó được bảo vệ can ngăn nên Dung đi thẳng đến chỗ người trông con thuê đón cháu Bách về phòng trọ của anh Tình.

Tiếp đó, Dung ru con ngủ. Trong lúc con ngủ, Dung cũng ngả lung xuống giường nằm nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra. Trong cơn u uất, Dung quyết định kết liễu cuộc đời mình. Người mẹ trẻ lấy dây điện thoại thắt vào cổ để tự tử nhưng chưa chết thì cháu Bách trở mình thức dậy khóc.

Thấy thế, Dung buông sợi dây điện và nghĩ nếu mình chết ai sẽ nuôi con nên buông tay bóp cổ, bịt mũi cháu Bách cho đến khi con chết.

Dây điện Dung dùng để tự sát nhưng không thành

Thấy con không còn cử động, Dung bỏ tay khỏi người cháu bé rồi dùng kéo cắt dây điện thoại đang cắm vào ổ điện để tự tử. Tuy nhiên, khi thấy dây điện tóa lửa, Dung không dám tự tử bằng điện nữa mà rút phích cắm ra, tìm thuốc ngủ uống.

Do trước đây anh Tình hay mất ngủ nên thường mua thuốc về uống. Chính vì thế, Dung đã lấy 40 viên thuốc ngủ uống liền một mạch. Nhưng chẳng hiểu sao, Dung không buồn ngủ mà còn thấy rất tỉnh táo.



Trong lúc cùng quẫn, Dung chợt nhớ ra trước đây có người nói uống mật ong với bột sẵn và thuốc ngủ sẽ tạo ra chất độc chết người nên ngay lập tức cô đi mua bột sắn về pha với mật ong và uống.

Uống hết hết 1 bát bột sắn pha mật ong cũng là lúc thuốc ngủ phát tác nên Dung dần lịm đi. Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Tình đi làm về phát hiện sự việc nên đưa mẹ con Dung đi cấp cứu và trình báo Công an . Tuy nhiên, cháu Bách đã chết từ trường đó.

Tại cơ quan điều tra, Dung đã cúi đầu thừa nhận tội ác của mình. Dung cũng cảm thấy vô cùng ân hận vì suy nghĩ bồng bột, ích kỳ mà cướp đi mạng sống của con trai mình. Để bây giờ rơi vào tình cảnh ân hận suốt đời.

Nói về sự việc đau lòng trên, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, “Thực sự là rất thương cháu bé. Lúc chúng tôi khám nghiệm không ai cầm được nước mắt. Cháu như vậy mà lại bị chính mẹ đẻ của mình làm hại. Mọi người trong khu trọ ai cũng bảo thằng bé nó như biết thân phận của nó nên rất ngoan, tự chơi. Không ngờ, chỉ vì suy nghĩ bồng bột, mù quáng, Dung đã nhẫn tâm sát hại con mình...”.

Nga Đỗ (t/h)