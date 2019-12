Tiết lộ kế hoạch tàn độc của em họ đầu độc chị bằng trà sữa để cướp anh rể

Liên quan đến vụ việc em họ đầu độc chị bằng trà sữa, hiện cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, Thái Bình) để điều tra sự việc.

Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận hành vi tàn độc của mình. Lời khai của Trang cho thấy vụ đầu độc được lên kế hoạch khá tinh vi, chi tiết.

Lại Thị Kiều Trang - nghi phạm dùng trà sữa đầu độc chị họ vì tình

Ảnh minh họa



Để thực hiện âm mưu "giết vợ, cướp chồng" Trang lên kế hoạch để chị Y. vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Biết chị Y. thích uống trà sữa, Trang đã lên kế hoạch đầu độc chị họ bằng món đồ uống này. Nghi phạm lên mạng tìm mua 2 lọ chất độc Natri Xyanua. Ngày 2/12, Trang mua 6 cốc trà sữa tại cửa hàng mà trước đó từng dẫn chị Y. đi uống. Sau đó, Trang dùng kim tiêm bơm chất độc vào bên trong cốc trà sữa.



Sau đó, Trang dùng sim rác gọi điện thuê người mang 6 cốc trà sữa này đến Bệnh viện phổi Thái Bình nơi chị Y công tác. Đúng lúc này, chị Y. không có mặt tại cơ quan nên đã nhờ đồng nghiệp nhận hộ và để lại ở phòng hành chính.



Khoảng 10h ngày 3/12, chị N.T.H (29 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) là một đồng nghiệp làm cùng Bệnh viện Phổi Thái Bình với chị Y thấy trà sữa trong tủ lạnh nên lấy 1 cốc ra uống. Nào ngờ vừa uống được vài ngụm, chị H. thấy khó chịu buồn nôn nên chạy vào nhà vệ sinh. Tình trạng chuyển xấu nhanh khiến nạn nhân gục ngã ngay tại chỗ. Phát hiện sự việc, đồng nghiệp tưởng chị H. bị đột quỵ nên đưa chị xuống phòng cấp cứu của Bệnh viện Phổi Thái Bình rồi sau đó chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng bác sĩ kết luận chị đã tử vong.



Được biết, chất độc Natri xyanua (NaCN) mà Trang sử dụng có độc tính rất mạnh. NaCN có mùi hương tương tự như mùi quả hạnh, nhưng không phải ai cũng có thể ngửi được. Chất độc này có phản ứng nhanh, chỉ cần dùng 50mg – 200mg muối xyanua hoặc hít 0,2% khí xyanua là có thể giết người. Trong khi đó, việc tìm mua loại chất độc này không hề khó, giá thành lại rẻ chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng 1 lọ 10ml.

Your browser does not support HTML5 video.

Hòa chất độc vào rượu để sát hại bố và hàng xóm