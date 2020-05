Tiết lộ lý do cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La mang 16 đĩa CD ra nghĩa trang tiêu hủy

Chiều nay (22/5), TAND tỉnh Sơn La tiếp tục phiên xét xử 12 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại địa phương này. Trong chiều nay, HĐXX tiếp tục thẩm vấn, làm rõ thủ đoạn, cách thức đưa và nhận thông tin thid sinh để can thiệp chữa bài thi, nâng điểm.

Phía VKSND tỉnh cáo buộc, bị cáo Trần Xuân Yên – cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La là một mắt xích quan trọng của vụ án. Tuy nhiên, bị cáo Trần Xuân Yên lại không đồng tình với nhiều nội dung trong bản cáo trạng tuy tố đã được VKSND tỉnh công bố trước đó.

Theo như thông tin báo chí đã đưa, trong 2 ngày xét xử, bị cáo Yến cho rằng chỉ chuyển thông tin 13 thí sinh cho cấp dưới là Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên phòng khảo thí) để nhờ xem điểm. Song bị cáo Nga lại khẳng định, ông Yến đã đề nghị mình nâng điểm chứ không phải xem điểm thi.

Bên cạnh đó, bị cáo Yến cũng phủ nhận lời khi của thuộc cấp về việc hai bên từng gặp nhau, thống nhất cách thức nâng điểm cho thí sinh.

Bị cáo Trần Xuân Yến



Đến khi biết Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lên kiểm tra, mặc dù kết quả thi gốc đã xóa trên máy tính nhưng bịc áo Yên cho rằng có thể khôi phục lại được, khi đó việc quét lại sẽ bị bại lộ. Bị cáo Yến đã gọi bị cáo Nga đến nhà bảo tìm phần mềm trên mạng để xóa toàn bộ dữ liệu trong thùng rách máy tính. Song bị cáo Nga sợ mất dữ liệu nên ông Yến nói trước khi xóa thì cóp dữ liệu ra đĩa CD. Bà Nga làm theo, sao lưu dữ liệu ra 16 đĩa CD rồi dùng phần mềm xóa hết dữ liệu trong máy tính.

Sau khi làm việc với Bộ Giáo dục và biết tổ công tác đã phát hiện việc sao lưu dữ liệu trong máy tính nên ông Yến mang 16 đĩa CD ra nghĩa trang tỉnh đốt tiêu hủy. Về vấn đề này, trong phiên xử hôm nay, ông Yến thừa nhận ngày 19/7/2018 đã được bà Nga chuyển cho 2 hộp đựng 16 đĩa CD tại phòng làm việc.

Trả lời về mục đích tiêu hủy số đĩa CD trên, bị cáo Yên nói do tổ công tác của Bộ kiểm tra trực tiếp trên máy tính, sau đó yêu cầu niêm phong lại. Xét thấy số đĩa không còn nhu cầu sử dụng nên đã tiêu hủy.

Ngoài ra, trong phiên xử hôm nay, bị cáo Yến còn bác bỏ lời khai của bị cáo Nga về việc, bị cáo chỉ đạo xóa dữ liệu trong thùng rác của máy tính. Bị cáo chỉ thừa nhận sai phạm trong việc đóng, mở niêm phong nhưng lại chỉ lập một biên bản. Lẽ ra phải lập biên bản đóng, mở niêm phong riêng biệt.

Bị cáo Yến cũng nhận trách nhiệm nội dung này nhưng cho rằng, đó là sơ suất chứ không nhằm tạo điều kiện cho các bị cáo khác sửa, nang điểm thi cho thí sinh.

Xét xử gian lận thi cử Sơn La