Tiết lộ lý do vợ chồng chủ công ty chế biến gỗ bị bắt sau khi tố cáo sai phạm của Đường Nhuệ

Đáng nói, trong quá trình điều tra Công an Thái Bình bất người bắt giữ vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm – chủ Công ty Lâm Quyết – người vừa tố cáo Đường Nhuệ chiếm giữ doanh nghiệp. Theo plo.vn, cặp vợ chồng này bị khởi tố về tố để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, có dấu hiệu hình sự hóa quan hệ dân sự.

Vợ chồng chủ công ty Lâm Quyết bị bắt sau khi tố cáo Đường Nhuệ

Theo điều tra, ngày 3/10/2017, Đường Nhuệ dẫn đàn em đến phong tỏa, chiếm giữ Công ty Lâm Quyết vì trước đó, vợ chồng ông Lẫm nợ Đường Nhuệ 1,7 tỷ đồng. Công ty của ông Lâm dừng hoạt động vì bị chiếm giữ, ép gán công ty trả nợ nếu không sẽ chặt chân, cho đàn em đi tù để “xử” ông Lẫm. Đàn em của Đường Nhuệ chiếm giữ công ty đến ngày 19/10/2017 mới rời đi sau khi đập phá tan hoang công ty, lấy đi hồ sơ, tài liệu.

Ông Lẫm đã làm đơn tố giác tội phạm và Công an TP Thái Bình đã thụ lý vụ việc. Tuy nhiên, ngày 29/3/2018, ông Cao Giang Nam – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì hành vi không cấu thành tội phạm.

Không đồng tình, ông Lẫm tiếp tục khiếu nại, tố cáo. Chưa đầy 2 tuần sau quyết định không khởi tố, ngày 12/4/2018, Công an TP Thái Bịn khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam vợ chồng ông Lẫm để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 900 triệu đồng của người khác.

Hàng loạt sai phạm của băng nhóm Đường Nhuệ bị phanh phui sau khi đối tượng này bị bắt

Đến ngày 12/6/2019 thì vụ án được đưa ra xét xử. TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt ông Lẫm 14 năm tù, vụ 13 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện vợ chồng ông Lẫm đang kháng cáo bản án sơ thẩm.

Nói về vụ án này, luật sư của vợ chồng ông Lẫm cho biết, vụ án lạm dụng tín nhiệm là hình sự hóa quan hệ dân sự vi đây là hợp đồng vay mượn. Công an TP Thái Bình đã bỏ qua nhiều bước như không thông báo về hành vi tố giác, không có đối chất, khiếu nại mà nhanh chóng xử lý một cách bất thường. Vợ chồng ông Lẫm xuất hiện sau khi ông tố cáo Đường Nhuệ, khiếu nại hành vi chiếm giữ công ty.

Dẫn tin từ plo.vn, luật sư của vợ chồng ông Lẫm cũng tố giác Công ty Lâm Quyết bị băng nhóm của Đường Nhuệ chiếm giữ 16 ngày, đập phá tài sản, hàng hóa… lẽ ra Công an phải khám nghiệm hiện trường, xác định vụ việc trên nhưng Công an không làm. Trong vụ ông Lẫm tố giác hành vi của Đường Nhuệ, Công an không khám nghiệm hiện trường nhưng sau khi khởi tố vợ chồng ông Lẫm thì đến công ty khám nghiệm hiện trường. Vụ vợ chồng Đường Nhuệ bị tố và vụ án lạm dụng tín nhiệm của vợ chồng ông Lẫm đều do ông Cao Giang Nam ký thông báo, quyết định.