Tiết lộ nguyên nhân cháu cầm dao đâm bác ruột chết tức tưởi ở Mỹ Đức, Hà Nội

Mới đây, TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lương Văn Công (31 tuổi trú tại xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm trước đó, Lương Văn Công là hàng xóm với ông Hoàng Văn Tiến (65 tuổi, trú cùng địa phương – bác ruột của Công). Ngày 20/4/2019, Công tiến hành đổ đất nâng nền ngõ đi chung giữa hai nhà khiến nền nhà ông Tiến thấp hơn mặt ngõ. Ông Tiến không đồng ý với việc này nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đến chiều cùng ngày khi Công đang ngồi chơi với vợ con thì ông Tiến sang chửi bới. Tức giận vì bị bác ruột lăng mạ, Công chạy vào nhà lấy con dao dài ra ngoài ngõ tìm vợ, con ông Tiến để đánh nhau.

Đúng lúc này, ông Tiến đi ra ngoài ngõ thấy Công mang dao ra thì cũng chạy về nhà lấy 1 con dao inox cầm ra “ngênh chiến” với Công. Công cầm dao chém liên tiếp về phía ông Tiến khiến lưỡi dao bay ra khỏi vỏ dao, bay về phía trước cắm vào ngực bên phải của ông Tiến.

Thấy ông Tiến bị thương nên Công sợ hãi bỏ chạy. Ông Tiến cầm dao đuổi theo đến gần bể nước nhà Công thì gục xuống. Lúc này, mọi người gọi xe đưa ông Tiến đi cấp cứu nhưng do quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Sự việc được trình báo đến Công an và khoảng 15h cùng ngày, Công bị bắt. Trong quá trình tra án, ông Lương Văn Vỹ (bố Công) đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng. Anh Hoàng Văn Phượng (đại diện theo ủy quyền) của gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường dân sự.

Với hành vi trên, HĐXX tòa sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Công 20 năm tù giam về tội Giết người. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lý do trong đơn kháng cáo được đưa ra là: Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như Tòa sơ thẩm đã buộc tội; bị cáo xin giảm án với vì rất hối hận về hành vi phạm tội của mình; hơn nữa, gia đình bị hại cũng có một phần lỗi. Ngoài ra, trong phiên sơ thẩm, bị cáo đã bồi thường 50 triệu đồng cho gia đình bị hại và đại diện gia đình bị hại không làm đơn yêu cẩu tiến tục bồi thường và có đơn xin giảm án.

Xét đơn kháng cáo của bị cáo và tình hình vụ án, HĐXX tòa phúc thẩm quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội Giết người.

