Tiết lộ nguyên nhân cô gái bị phân xác cho vào vali trôi trên sông Hàn: Mâu thuẫn tiền đánh bạc

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, thông qua camera giám sát và điều tra, đơn vị đã bắt được nghi can sát hại, phân xác cô gái cho vào vali rồi bỏ xuống sông Hàn phi tang.

Trong cuộc họp báo chiều nay, Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo sơ bộ về toàn bộ vụ án cũng như quá trình điều tra, phá án của Công an TP.

Trong quá trình điều tra, Công an TP xác định được vị trí của nghi phạm ở một căn nhà trên địa bàn phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) vào khoảng 11h trưa cùng ngày. Nghi phạm xác định danh tính là Xiao Guiping (27 tuổi, tên gọi khác là Tiêu Quý Bình). Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ nghi phạm.

Nạn nhân được xác định là cô gái họ Bao (30 tuổi, người Côn Minh, Trung Quốc). Nạn nhân nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 12/2019. Cô Bao và hung thủ Tiêu Quý Bình có mối quan hệ thân thiết.

Theo Đại tá Trần Mưu, nạn nhân họ Bao là bạn thân của Tần Lê (người Trung Quốc, bạn gái Tiêu Quý Bình). Từ sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, cô Bao có hùn tiền cùng Tiêu Quý Bình để đi đánh bạc ở Crown Plaza.

Ngày 26/12/2019, Tiêu Quý Bình thắng 34.000 USD nên đã chia cho cô Bao 17.000 USD. Trong 2 ngày 4/2 và 5/2, cô Bao đưa cho Tiêu Quý Bình 61.000 USD để đi đánh bạc nhưng thua hết.

Sau trận thua đó, cô Bao không chịu mất 50% số tiền nên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nặng lời. Đến chiều 6/2, cô Bao đến đường Trương Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn) để đòi Tiêu Quý Bình 61.000 USD đã đưa cho hôm trước đi đánh bạc. Lúc này hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc tức giận, Tiêu Quý Bình dùng sợi dây thừng siết cổ nạn nhân . Để thuận tiện cho việc phi tang thi thể, hắn còn phân xác nạn nhân.

Tiêu Quý Bình bỏ phần thân nạn nhân vào vali màu đỏ, còn phần đầu và chân thì cho vào túi nilong. Tiếp đó, hắn đem thi thể nạn nhân ra sông Hàn, đoạn chân cầu Trần Thị Lý phi tang.

Về việc xét xử đối tượng này, cơ quan Công an TP Đà Nẵng cho biết, các cơ quan tố tụng sẽ truy tố, xét xử nghi can theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Trong chiều ngày 7/2, Sở Ngoại giao TP Đà Nẵng đã liên lạc, thông báo cho cơ quan chức năng phía Trung Quốc về vụ việc trên.

