Tiết lộ nguyên nhân khiến Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn bị bắt

Ngày 15/4, Công an tỉnh Lạng Sơn tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ôngvề tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Được biết, quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Duyệt đã được ban hành từ ngày 10/4. Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, ông Duyệt bị khởi tố, điều tra trong giai đoạn làm Trưởng ban quản lý dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

Với vai trò là Trưởng ban quản lý dự án, ông Duyệt đã có hành vi móc nối với nhà thầu, cố tình làm trái để trục lợi cá nhân gây thất thoát hàng tỉ đồng ngân sách của nhà nước.

Liên quan đến vụ án này, hồi đầu năm 2020, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam với một số chủ doanh nghiệp thi công các dự án liên quan để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đây không phải lần đầu tiên quan chức ở Lạng Sơn bị khởi tố . Trước đó, ngày 12/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Thu – Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn). Bà Thu bị cáo buộc liên quan đến những sia phạm về đất đai trên địa bàn huyện.

Cùng với việc khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khám xét nhà riêng của bà Thu trên đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn.

Theo điều tra ban đầu, bà Thu được giao phụ trách lĩnh vực kinh tế của huyện biên giới Cao Lộc. Trong thời gian từ năm 2017 đến 2018, bà Thu đã ký nhiều văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng, hợp thức hóa các trường hợp vi phạm đất đai, gây bức xúc trong dư luận.

Trong đó, liên quan đến những sai phạm về quản lý đất đai ở huyện Cao Lộc, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Nguyễn Thế Tập (SN 1980) - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc, về hành vi vi phạm quy định trong quản lý đất đai.

Hiện cả hai vụ án trên vẫn đang được Công an tỉnh Lạng Sơn thụ lý theo đúng quy định của Pháp luật

