Tiết lộ những đột phá bất ngờ của 4 mẫu iPhone12 sắp ra mắt năm 2020

Theo thông tin trên trang PhoneArena, iPhone 12 sẽ có thiết kế mới với khung kim loại phẳng, vuông vức giống iPhone 5S, iPhone 4 thay vì tròn, bóng như iPhone X, XS hay 11, nhưng máy vẫn có 2 mặt kính trước sau cong 2,5D chứ không phẳng như iPhone 4.

Phiên bản tin đồn của iPhone 12

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities, iPhone 12 sẽ có thêm một camera Time-of-Flight (ToF). Cụm cảm biến ToF sẽ giúp điện thoại thu được các thông tin về chiều sâu, khoảng cách để có những bức ảnh xóa mờ hậu cảnh tốt hơn cũng như hỗ trợ cho các ứng dụng VR, AR nâng cao.

Cùng với iPhone 12, một chiếc "táo" khác cũng sẽ ra mắt năm 2020 là iPhone 12 Pro. Theo mô tả chiếc smartphone này sẽ có màn hình 6,4 inch và tràn cả các cạnh sang đến mặt sau, với cụm camera 4 ống kính xếp theo chiều dọc với camera laser 3D. Đặc biệt, camera selfie ẩn dưới màn hình mặt trước độ phân giải 13 MP. iPhone 12 Pro dùng chip A14 Bionic sản xuất trên quy trình 5nm, nhanh hơn gấp 8 lần so với chip A13 trên iPhone 11 Pro. iPhone 12 Pro sẽ được cài sẵn iOS 14.





Thiết kế iPhone 12 Pro

Còn trong concept của nhà thiết kế Hassan Kaymak đến từ Đức, chiếc iPhone 12 Pro Max, mẫu iPhone 2020 vẫn giữ nguyên cụm camera sau với 3 ống kính, màn hình tràn viền hoàn toàn và "tai thỏ" sẽ thu gọn phần "tai thỏ". Đồng thời, tác giả cũng đưa ra 5 màu sắc khác nhau cho iPhone 12 Pro Max, máy sử dụng chip A14 Bionic.





Phiên bản của iPhone 12 Pro Max





Dự kiến, chiếc iPhone SE 2 sẽ được phát hành trong nửa đầu năm 2020. Smartphone này sở hữu các tính năng giống như iPhone 8, bao gồm màn hình 4,7 inch và Touch ID. Máy được nâng cấp về cấu hình với chip A13 và RAM 3 GB.

Dự kiến iPhone SE 2





Macrumors lưu ý "iPhone SE 2" không chắc là tên chính thức của sản phẩm. Nó có thể được gọi là iPhone 8s hoặc iPhone 9. Với màn hình 4,7 inch, thiết bị này không nhỏ gọn như chiếc SE nguyên bản. Đây cũng là một điểm trừ trong mắt của những người dùng trung thành với thiết kế cổ điển.





Nhận xét về iPhone 11

