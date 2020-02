Tiết lộ phương thuốc y học cổ truyền được Trung Quốc thử nghiệm điều trị cho bệnh nhân Covid-19

Bloomberg đưa tin ông Wang Hesheng, tân Chủ nhiệm Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm 15/2 chia sẻ thông tin các Bệnh viện ở Vũ Hán sử dụng kết hợp y dược học cổ truyền Trung Quốc (TCM) với Thuốc tây để chữa trị cho hàng chục ngàn bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới trên địa bàn.

Bloomberg đề cập đến phương thuốc cổ truyền 3.000 năm của Trung Quốc nhưng không nói sâu về thành phần của thuốc hay liều lượng điều trị cho bệnh nhân COVID-19.



Ông Wang Hesheng cho biết, hơn 2.200 y bác sĩ hàng đầu về TCM tại Trung Quốc đã được cử đến Hồ Bắc để nghiên cứu và điều trị bằng phương pháp Đông - Tây y kết hợp.

Theo Tân Hoa Xã đã có một nửa số bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc được chữa trị bằng phương pháp này, tương đương 27.200 người.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán.

Trước đó, các nhà khoa học từ Viện Dược học Thượng Hải (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) phối hợp với Viện Virus học Vũ Hán đã phát hiện loại thuốc có tên Shuang Huang Lian Kou Fu Ye được cho là chất lỏng của cây kim ngân và thực vật có hoa có thể giúp chống lại virus corona.



Thành phần của thuốc Shuang Huang Lian Kou Fu Ye bao gồm: Kim ngân hoa Nhật Bản, Scutellaria baicalensis (Hoàng cầm Baikal, Mai Đông Á, Mai Mỹ, Mai Phục sinh) và Forsythia suspense (Liên kiều, Mai chuông vàng).

Thuốc Shuang Huang Lian Kou Fu Ye được các nhà khoa học đánh giá có đặc tính kháng virus và kháng khuẩn mạnh mẽ, đồng thời tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể.



Dù chưa có thông tin chính thức chứng minh hiệu quả của phương thuốc này nhưng nhiều người dân Trung Quốc đã đổ xô đi mua.



AFP dẫn lời TS So Tsz-him, bác sĩ tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc), hé lộ thông tin đây là một loại thảo dược có tác dụng giải nhiệt, thường xuyên được sử dụng điều trị các bệnh nhiễm trùng trong Đông y như đường hô hấp, sốt cao, áp xe da…



Một số nguồn tin tiết lộ, các nhà nghiên cứu tại Viện Dược học Thượng Hải từng phát hiện thuốc Shuang Huang Lian Kou Fu Ye có thể giúp chống lại virus gây dịch SARS hồi năm 2003. Hơn 10 năm qua, các nhà khoa học tiếp tục phát triển loại thuốc này trong điều trị chống lại một số loại virus cúm (H7N9, H1N1, H5N1) nhưng tác dụng đến đâu thì chưa được công bố.

Bên trong bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán

